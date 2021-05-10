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Общество

Воспитанники столичного реабилитационного центра поедут на фестиваль в Сочи

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Воспитанники детского реабилитационного центра «Үмүт-Надежда» Руслан Ахмеров и Лидия Филатова поедут на фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья в Сочи

Воспитанники детского реабилитационного центра «Үмүт-Надежда» Руслан Ахмеров и Лидия Филатова поедут на фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, глава Ленинского района Мелис Оскомбаев пожелал детям успехов и вручил участникам сертификат на получение денежных средств для поездки на международный фестиваль. Выделено 30 тысяч сомов.

В муниципалитете добавили, что на конкурс Руслан подготовил танец на коляске, а Лидия будет петь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193516/
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