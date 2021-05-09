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Общество

День Победы. В Оше осталось всего пять ветеранов Великой Отечественной войны

Сегодня в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Оше состоялся митинг-реквием.

По данным пресс-службы мэрии города, собравшиеся возложили венки с цветами к мемориальному комплексу и почтили минутой молчания память погибших воинов.

пресс-службы мэрии города Ош
Фото пресс-службы мэрии города Ош

Мэр города Таалайбек Сарыбашов подчеркнул, что Великая Отечественная война навсегда останется в нашей истории, и со стороны государственных и муниципальных органов ежегодно оказывается помощь ветеранам и труженикам тыла.

«Город Ош, как и вся наша республика, в военные годы жил девизом «Все для фронта, все для победы». Молодые ребята работали не покладая рук в огромных цехах промышленных предприятий города. Подростки даже ночевали там, у своих рабочих станков. Крестьяне тоже работали не покладая рук, будучи сами голодными. С Великой Отечественной войны не вернулось более 4 тысяч жителей города Оша. Мы всегда будем помнить подвиги наших отцов, героически сражавшихся за Родину», — сказал он.

В Оше сейчас осталось пять ветеранов Великой Отечественной войны и десять тружеников тыла.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193412/
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