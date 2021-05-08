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Общество

Умер основатель культурного центра «Рух Ордо» Ташкул Керексизов

В Бишкеке на 73-м году жизни в результате болезни скончался бизнесмен и меценат, основатель культурного центра «Рух Ордо» Ташкул Керексизов. Информацию об этом 24.kg подтвердили близкие его семьи. Сообщается, что он находился на лечении в Республиканской инфекционной клинической больнице.

из интернета
Фото из интернета. Ташкул Керексизов

Ташкул Керексизов родился в 1948 году в городе Балыкчи Иссык-Кульской области. В 1972-м окончил Кыргызский государственный университет по специальности «товароведение».

В разные годы жизни был губернатором Таласской области, директором Налоговой инспекции при Министерстве финансов КР, возглавлял Фонд государственного имущества. В 2005-м избирался депутатом парламента третьего созыва.

Академик Международной художественной академии. Лауреат ордена «Манас» III степени. В Иссык-Кульской области Ташкул Керексизов основал два культурных центра — «Рух Ордо» и «Аалам Ордо». Последний он так и не смог достроить.

Редакция 24.kg выражает соболезнования семье и близким умершего.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193356/
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