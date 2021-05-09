10 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-12.00 — отрезки улиц Осмонова, Каховской, Тойгонбаева;

9.00-17.00 — бульвар Эркиндик (район Дворца пионеров), улица Московская, 71, 10-й микрорайон, 36;

9.30-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик»;

9.30-17.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Ананьева, Манаса, Щербакова;

9.30-18.00 — отрезки улиц Иманалиева, Рысмендиева, Кумара, Киевской, Тыныстанова, бульвара Эркиндик, улица Элебесова от улицы Фере до МЧК, жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Ахунбаева, Сакеева, Алп-Ордо, Солтон-Сары, Кут, Насыят, Каркыра, Нур-Ордо, Арпа, Кетмен-Тобо, Торогелди Баатыра), «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Кен-Суу, Кен-Кол, Ак-Тан), «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Шералиева, Мин-Куш, Ак-Туз), село Орто-Сай;

10.00-11.00 — 12-й микрорайон, 62-65, 65/2, 69;

10.00-17.00 — отрезки улиц Осмонкула, Московской, Суюмбаева;

11.00-12.00 — 7-й микрорайон, 5б, жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы 5-7-я);

12.00-17.00 — отрезки улиц Тимура Фрунзе, Каховской, Адышева.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Арчалы (улица Токтогула), Мыкан (улицы Гэсовская, Линейная, переулок Чуйский), Озерное (улицы Школьная, Новая, Фрунзе), Васильевка (улицы Почтовая, Набережная, Школьная), Аламедин (улицы Гагарина, Заводской Тупик, Некрасова);

9.00-14.00 — села Кок-Жар (улицы Уметалиева, Чон-Багыш, Эгимбаева, Карагул-Акмат, Майрам, Маликова, Шабдана Баатыра, Достук, Кокжарская), Беш-Кюнгей (улица Проектируемая);

Сокулукский РЭС

8.30-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Токтогула, Кирова, Пограничная, Южная, Ала-Арчинская, Пионерская, Фрунзе, Советская, Ленина), Новопавловка (улицы Крупская, Западная, Деповская, Пограничная), совхоз Фрунзе (улица Северная);

9.00-18.00 — село Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Проектируемая, Досиева, жилмассив «Ак-Ордо»);

9.00-17.00 — села Манас (улицы Проектируемая, Дружба), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Победа, Суйская, Школьная, Шопокова, Абдыкайым, Госпитомник, Новая, Набережная, Киргизская, Восточная, Джамбула, Молодежная, Дорожная, Ынтымак, Абая, Токтогула, Стройцех, Ак-Чий, Станция Кормовик), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая), Белек (улица Токтогула), Сокулук (улицы Индустриальная, Фрунзе, 50 лет Октября, Степная, Кумкечуу, Краснодарская), Арал (улицы Береке, Джумаральская, Картамбаева, Чолпон, Дальний Арал);

Московский РЭС

9.00-17.00 — ущелье Ак-Суу (кошары), села Сретенка (улицы Калинина, Комсомольская), Кепер-Арык (улица Жаштык), Ак-Суу (улица 50 лет Октября);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Алексеевка (улицы Панфилова, Фрунзе, Жукова), Степное, город Кара-Балта (квартал «Бакай»);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Туз (улицы Дербишева, Жунушева), Чон-Далы (улица Марса), Дмитриевка (улица Новая);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Юрьевка, Ивановка.

3 Таласская область Таласская область