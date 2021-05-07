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Общество

8 мая: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1
Чуйская область
  • 9.00-14.00 — село Беловодское (улицы Крупской, Северная, Красноармейская, Рябова, Тулебердиева, Фрунзе).
3
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (1-й микрорайон, улицы Асаналиева, Молодежная, Ленина, Султанова, 20 лет Независимости, Жусубалиева, Пионерская, Стахановская, Кыргызстан, Техникум, Жданова, Школьная, Машзавод, Ломоносова, Исфайрам, Масалиева, Солнышко, Чехов, Маяковского, Джал, Жусубалиева, Комсомольская, Новая, Хрипченко, Советская).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193303/
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