8 мая: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Чуйская область Чуйская область

9.00-14.00 — село Беловодское (улицы Крупской, Северная, Красноармейская, Рябова, Тулебердиева, Фрунзе).

3 Баткенская область Баткенская область