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Общество

Ситуация на границе. Пострадавшим доставлено 1 тысяча 140 тонн гумпомощи

Пострадавшим в ходе приграничного конфликта в Баткенской области доставлено 1 тысяча 140 тонн гумпомощи. Об этом сообщили в МЧС.

«Всего в Баткенскую область поступило 1 тысяча 474 тонны гумпомощи, из них 1 тысяча 140 тонн доставлено пострадавшим. Остальное — 333 тонны продовольствия — хранится на объединенном складе региона», — проинформировали в ведомстве.

МЧС
Фото МЧС . Пострадавшим доставлено 1 тысяча 140 тонн гумпомощи

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193269/
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