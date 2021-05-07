Ситуация на границе. Пострадавшим доставлено 1 тысяча 140 тонн гумпомощи

Пострадавшим в ходе приграничного конфликта в Баткенской области доставлено 1 тысяча 140 тонн гумпомощи. Об этом сообщили в МЧС.

«Всего в Баткенскую область поступило 1 тысяча 474 тонны гумпомощи, из них 1 тысяча 140 тонн доставлено пострадавшим. Остальное — 333 тонны продовольствия — хранится на объединенном складе региона», — проинформировали в ведомстве.

Фото МЧС . Пострадавшим доставлено 1 тысяча 140 тонн гумпомощи

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.