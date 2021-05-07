В Бишкеке открыли центр временного пребывания для людей с туберкулезом

В Бишкеке открыли центр временного пребывания для людей, больных лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза, находящихся на амбулаторном лечении и в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в ПРООН.

По данным организации, центр обеспечивает проживание, основные бытовые услуги (питание, душ, стирку), а также медицинскую, социальную и психологическую поддержку нуждающимся пациентам, чтобы помочь им завершить лечение.

Кыргызская Республика — одна из 30 стран с высоким бременем лекарственно-устойчивого туберкулеза,

лечение которого может занять до двух лет. Болезнь можно вылечить и предотвратить

ее дальнейшее распространение.

Клиенты центра также получают поддержку со стороны врачей, помощников в лечении, равных консультантов, психологов и юристов, которые работают вместе, чтобы помочь каждому клиенту завершить лечение и ограничить распространение туберкулеза в стране.