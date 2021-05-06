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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Центр психологической помощи предлагают создать в Баткене

Необходимо открыть центр оказания психологической помощи в Баткене. Об этом 24.kg сообщила заведующая кафедрой психологии ОшГУ, координатор психологов на юге Кыргызстана Акчач Жолдошева.

По ее словам, для этого нужны ресурсы и содействие местных органов власти, а также помощь международных организаций.

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«Пострадавшим в приграничном конфликте потребуется длительная реабилитация. Часть беженцев были в Оше, мы им оказали первую психологическую помощь. В первую очередь — родителям, ведь именно от их состояния зависит психика детей. Мы отметили высокий уровень тревожности, внутренний страх остается. У родителей тревожность и по поводу экзаменов в школе и поступления выпускников в вузы. Они должны получить ответ на свои вопросы», — сказала Акчач Жолдошева.

«С детьми провели арт-терапию, рисуночные тесты. Детям нужна реабилитация, как минимум до сентября, чтобы осенью они могли спокойно ходить в школу. Очень важно сейчас сменить обстановку, вывести детей в Арсланбоб, на озеро Сары-Челек или Иссык-Куль. Организовать детские лагеря, проводить арт-терапию, подвижные игры. Стабилизация состояния пострадавших — это кропотливая, систематическая работа», — добавила психолог.

В приграничном конфликте пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193092/
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