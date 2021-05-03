4 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улицы Байтика Баатыра, 6, Токтоналиева, 26;

9.00-18.00 — отрезки улиц Рыскулова, Тимирязева;

9.30-14.00 — жилмассив «Кок-Жар», улицы Сайма-Таш, Босого, Молдокулова;

9.30-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Медерова, Матросова, Суванбердиева, переулок Елецкий;

9.30-18.00 — отрезки улиц Токтогула, Манасчи Сагынбая, Ганди, Ала-Арчинской;

10.00-17.00 — отрезки улиц Достоевского, Курманалиева, Хивинской, проспекта Чуй;

10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Эр-Тайлак);

11.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар», улицы Конорчок, Куйручук, Ой-Терскен.