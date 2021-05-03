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Общество

4 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — улицы Байтика Баатыра, 6, Токтоналиева, 26;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Рыскулова, Тимирязева;
  • 9.30-14.00 — жилмассив «Кок-Жар», улицы Сайма-Таш, Босого, Молдокулова;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Медерова, Матросова, Суванбердиева, переулок Елецкий;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Токтогула, Манасчи Сагынбая, Ганди, Ала-Арчинской;
  • 10.00-17.00 — отрезки улиц Достоевского, Курманалиева, Хивинской, проспекта Чуй;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Эр-Тайлак);
  • 11.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар», улицы Конорчок, Куйручук, Ой-Терскен.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Берлик (улица Жумаалы), Таш-Добо (улицы Больничная, 32, 40 га), Луговое (улицы Аламединская, 1-43, Садовая, 6, 8, 8а, 10, 23), Пригородное (улица Островского), Аламедин (улицы Гагарина, Некрасова), Васильевка (улица Фрунзе, 78-149);

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Кирова, Пионерская, Красноармейская, Токтогула, Ала-Арчинская, Ленина, Горького, Школьная, Северная, Фрунзе, Пушкина, Полярная, Октябрьская, Проектируемая, Южная), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», контур № 498);
  • 9.00-17.00 — села Садовое (улицы 50 лет Октября, Полевая), Комсомольское (улицы Озерная, Юбилейная), Восточное (улицы Тимирязева, Энгельса), Сокулук (улицы Ленина, Иссык-Кульская, Полярная, Садовая), Белек (улица Токтогула);
  • 12.00-17.00 — села Восточное (улицы Махачкалинская, Дружбы, Прифермская, Манас, Дагестанская, Школьная, Акушинская, Восточная, Карла Маркса, Бугорная, переулок Дружбы), Новопавловка (улица Лавровых);
  • 9.30-13.00 — село Сокулук (улицы Линейная, Келечек, Свободы, Жанылык, Фрунзе, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Степная, Правды, Новая, Труда, Индустриальная, Мельничная, Белинского, Карагачевая, Молодежная, Советская, Спортивная, Северная, Ключевая, Калинина, Интернациональная, Октябрьская, переулок Новый);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кыз-Моло (улица Октябрьская), Беловодское (улицы Центральная, Крупской);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Котовское (улицы Южная, Авизова, Зеленая, Суворова, Котовская, Скрябина), Туз (улицы Кыдыке у. Биляла), Новопокровка (улицы Западная, Строительная), город Кант (улица МПС);

Чуйский РЭС

  • 9.00-13.00 — село Чуй (улица Полевая);
  • 13.00-17.00 — село Чуй (улицы Межевая, Школьная);
  • 9.00-17.00 — село Биримдик (улицы Боконбаева, Жаштык);
  • 9.00-12.00 — село Жаны-Турмуш (улица Токмакская).
3
Таласская область
  • 9.00-12.00 — Талас (школа № 5);
  • 9.00-17.00 — Талас (улица Айтматова, район «Шанхай»);
  • 13.00-17.00 — Талас (школа № 7).
4
Ошская область
  • 8.00-17.00 — села Кыргызчек, Каарман, Асанчек, Ачы, Беш-Мойнок, Достук, Манас, Фуркат, город Ноокат, сельские управы Салам-Алик, Жалпак-Таш, Кароол, Ийри-Суу, Красный Октябрь.
5
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — сельская управа Бирлик.
6
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — села Оттук, Кара-Ой (некоторые районы);
  • 8.00-17.00 — Каракол (улицы Токтогула, Кравцова, Исакова, Гоголя, Стаханова), села Челпек, Бурма-Суу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192723/
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