Замглавы ДУМК прочитал молитву по погибшим в баткенской трагедии

Исполняющий обязанности главы Духовного управления мусульман Кыргызстана Жоробай ажы Шергазыев встретился с родственниками 31 погибшего в результате приграничного конфликта на кыргызско-таджикской границе 28-30 апреля.

Фото пресс-службы ДУМК. Молитва по погибшим

По данным ДУМК, священнослужитель находится в Баткенской области. Он прочитал молитву по погибшим и молитву за мир, единство, стабильность и благополучие нашего государства.

«Будем постоянно молиться и молиться Всевышнему за мир и благополучие нашего государства. Пусть Аллах помилует наших умерших. Нельзя позволить, чтобы такая трагедия повторилась. Наши матери не должны оплакивать своих погибших детей. Пусть на земле будет мир, а наша страна процветает», — сказал Жоробай ажы Шергазыев.