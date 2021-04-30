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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Обстановка в селах Кок-Таш и Самаркандек стабилизировалась

Автодорога Ош — Исфана на участке Жака-Орук открыта, высыпанные песок и гравий убраны с дорог. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

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Уточняется, что в настоящее время в селах Кок-Таш, Самаркандек, Ак-Сай Баткенского района обстановка стабильная.

«Продолжается работа по урегулированию ситуации. Сотрудники милиции принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности и общественного порядка на приграничных территориях. Министр внутренних дел Улан Ниязбеков курирует действия подразделений милиции в связи с произошедшими событиями в регионе, даются указания, обязательные для выполнения», — сообщили в УВД.

Отметим, на месте находится замминистра внутренних дел Суйун Омурзаков.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192422/
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