Неделя-24. Конфликт на границе в Баткене и повышение тарифов

Серьезный конфликт произошел на кыргызско-таджикской границе в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. В ходе него применялось огнестрельное и тяжелое вооружение. С кыргызской стороны пострадали 173 человека, 34 — погибли, с таджикской — более 150 человек пострадали, около 10 — погибли. Но последние данные не обновляли с пятницы.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе начато досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР. Им занимается межведомственная следственная группа ГКНБ, МВД и Военной прокуратуры. Генпрокуратура КР обвинила таджикских военных во вторжении на территорию республики.

Из приграничных сел во время конфликта эвакуировали более 50 тысяч человек во временные пункты размещения в Баткене.

В Бишкеке продолжают ужесточать меры из-за увеличения случаев заражения коронавирусом. Так, на этой неделе для посетителей закрыли музеи, библиотеки и спортклубы и запретили проводить культурные и спортивные мероприятия. При этом вакцинация в Кыргызстане проходит очень медленно. Имеющейся вакцины хватит пока на 85 тысяч человек, в том числе 75 тысяч человек могут получить китайский препарат компании Sinopharm, 10 тысяч — российский «Спутник V».

Мэрия Бишкека объявила начало обсуждений правового регулирования и сбор предложений на проект постановления об увеличении тарифа на проезд в общественном транспорте. Оплата может увеличиться до 11 сомов в муниципальном и до 15 сомов — в частном транспорте. Кстати, часть маршруточников требует увеличения тарифа до 19-20 сомов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Что стало причиной конфликта на границе в Баткене

Фото Asia-Plus. Таджикское село, возле которого произошел приграничный конфликт

Очередной конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 28 апреля. По данным официальных источников, причиной стало то, что таджикская сторона установила три камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. 24.kg разбиралось в истории водного конфликта.

COVID-19 продолжает наступать

В Кыргызстане растет заболеваемость коронавирусной инфекцией — ежедневно в стране выявляют 250-300 новых случаев и регистрируют летальные исходы. Недавно Минздрав сообщил о циркуляции более заразных британского, индийского и южноафриканских штаммов. Можно ли защитить себя от заражения коронавирусом, 24.kg рассказала внештатный инфекционист МЗиСР профессор Айнура Кутманова.

Новые тарифы на свет: как увеличатся ваши счета

Фото 24.kg. Для большинства людей счета за свет вырастут в два раза

Власти Кыргызстана предлагают повысить тарифы на электроэнергию. Для большинства жителей страны оплата вырастет вдвое. Правда, чиновники энергоотрасли убеждают, что существенного роста не будет: да, платить придется больше, но не намного. В Госагентстве по регулированию топливно-энергетического комплекса (ГАРТЭК) рассказали, как будут выглядеть начисления.

Власти Кыргызстана вновь заговорили о повышении тарифов на электроэнергию. Тема для страны больная и сложная. Уровень жизни населения низкий, а недоверие к энергетической системе — высокое. Мы проследили историю изменений тарифной политики и узнали, когда и при каких условиях в республике росла плата за электроэнергию — «С 3 тыйынов до 1,5 сома. Как в Кыргызстане меняли тарифы на свет».

Бишкек непраздничный: «утюги», «заброшки» и долгострои

Фото 24.kg. Еще один долгострой возле цирка. Работы не ведутся несколько лет

Уроженцы Фрунзе с ностальгией всматриваются в старые фотографии столицы. Кто-то вспоминает время, когда город был одним из самых зеленых в бывшем Союзе, другие смотрят на старые здания, которые строили по нормам, архитекторы проектировали целые микрорайоны, разрабатывали отдельные ансамбли. Современный Бишкек похвастаться этим не может. Из-за хаотичной застройки, долгостроев, пристроек и пестрых вывесок он больше напоминает базар. 24.kg приглашает пройтись по центральным улицам Бишкека и взглянуть на столицу глазами человека, ранее в ней никогда не бывавшем.

«Бедные» чиновники просят повысить зарплату

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев хочет, чтобы сотрудникам надзорного органа повысили зарплату. Он посетовал, что его оклад как главы ведомства всего 28 тысяч сомов, а обычные сотрудники в регионах получают лишь 15 тысяч. 24.kg поинтересовалось у обличенных властью кыргызстанцев их ежемесячными доходами.

Законодательные коррективы

Фото 24.kg. В Кыргызстане вслед за Конституцией меняют и уголовное законодательство

В Бишкеке началось совещание по совершенствованию уголовного законодательства. Генпрокурор Курманкул Зулушев отметил, что новые четыре кодекса — Уголовный, Уголовно-процессуальный, о проступках и о нарушениях — представят в Жогорку Кенеше уже через месяц. В течение ближайших 15 дней юристы и эксперты будут обсуждать предлагаемые корректировки. Подробнее в материале «Совершенствование уголовного законодательства: почему за закрытыми дверями».

Как власти Кыргызстана могут изменить ситуацию с инвесторами

Ситуация в экономике Кыргызстана давно печальная. В последний год из-за пандемии коронавируса она только усугубилась. При этом есть ряд инвестиционных проектов, которые еще как-то поддерживают страну на плаву, но и они сейчас под ударом. Что же необходимо сделать, чтобы сохранить то, что еще есть, и привлечь новые инвестиции, рассказал доктор исторических наук, российский эксперт по Центральной Азии Игорь Панкратенко.

Как запугать несогласных

Когда президентом был Сооронбай Жээнбеков, то его окружение ввело плохую традицию — заставлять извиняться на камеру тех, кто смел высказывать собственное мнение или того хуже — критиковать. Силовики с завидной регулярностью вызывали на допрос журналистов, гражданских активистов и блогеров. Власть сменилась, но методы устрашения остались. Подробнее о ситуации — «Уголовная статья за политическую рознь как акция устрашения».

Почему нарушений трудового законодательства стало больше

Фото из архива Тимура Текебаева

Несчастный случай на стройке в Бишкеке обернулся для 18-летнего парня серьезными проблемами. Переломы, операции, долгое восстановление. Ему повезло, что остался жив — в 2020 году в Кыргызстане зарегистрировали 31 смертельный случай на производстве. Почему не соблюдается техника безопасности на рабочем месте, а недобросовестные работодатели остаются практически безнаказанными? Об этом 24.kg рассказал Тимур Текебаев, главный инспектор отдела охраны труда и трудовых отношений Министерства здравоохранения и социального развития.

Принудительное страхование

«Пока дом не застрахуете, справку с места жительства не получите!» — такой ответ слышат жители села Аламедин Чуйской области в айыл окмоту. Одни платят сразу. Вторые удивляются обязанности «снова за что-то платить», но полис тоже берут. Иначе не получат справку. На что еще идут агенты Государственной страховой организации (ГСО), чтобы заставить граждан соблюдать закон? О ситуации в материале «Как пандемия повлияла на страхование жилья и грозит ли Госстраху банкротство».

Красота Кыргызстана. Фотовзгляд читателей

Фото Наили Хамзиной. Иссык-Куль

Выходные и прекрасная погода. Чем не повод отправиться в небольшое путешествие по республике? А заодно и запечатлеть весеннюю красоту природы Кыргызстана. Подробнее — «Мгновения жизни. Южный Иссык-Куль и горы Кыргызстана».

Будни волонтеров «Ветераны 365»

В этом году праздничных мероприятий в День Победы в Бишкеке не будет. Но подарить праздник и хорошее настроение ветеранам, труженикам тыла, всем, для кого Великая Отечественная война — не просто глава в учебнике истории, может любой горожанин. Сделать это можно, присоединившись к акции «Я помню! Я горжусь!», которая проходит в столице почти 20 лет. Сегодня акция проходит под эгидой Общественного фонда «Ветераны 365». Как создавалась организация и как волонтеры помогают ветеранам, 24.kg рассказала сооснователь, координатор и волонтер фонда Зинаида Аликулова.

Огород экзотики в двух шагах от Бишкека

Фото Александра Малышева. Сад пенсионера

Александру Малышеву 64 года. Большую часть жизни он посвятил службе в органах внутренних дел и награжден медалью «За отличную службу по охране общественного порядка». Но, только выйдя на пенсию, понял, что его призвание в другом. Он рассказал 24.kg о том, насколько сложно выращивать диковинные деревья во дворе своего дома.

Топ-10 самых опасных растений в Кыргызстане

Иссык-кульский корень — не единственное ядовитое растение, которое можно встретить в Кыргызстане. Опытная туристка, член клуба путешественников Gde.kg Неля Омарова рассказала, что в условиях высокогорья все целебные и ядовитые свойства растений выражены более сильно, чем в равнинных условиях. «В таких случаях риск получить отравление возрастает. Поэтому категорически нельзя рвать, нюхать и есть незнакомые растения и ягоды», — предупреждает она.