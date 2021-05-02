Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, выставки и концерт

В Бишкеке временно запретили проводить массовые культурные мероприятия. Перед посещением какого-либо события позвоните организаторам и убедитесь, что оно будет.

4-7 мая. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

3-7 мая. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

20 апреля — 4 мая. Выставка «Шөкүлө»

В рамках проекта сделаны попытки воссоздать старинные кыргызские женские головные уборы шөкүлө, которые, согласно источникам советских исследователей, почти исчезли. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 апреля — 7 мая. Выставка «ШART»

«ШАRT» — трансформация смыслов в новых условиях жизни. Выставка «многоликого» творчества популярных современных художников Кыргызстана.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

25 апреля — 8 мая. Выставка «Танец тревожного молчания»

Персональная выставка Малики Ибрагимовой. Будут представлены графика, масляная пастель и другие смешанные техники.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

1-20 мая. Персональная выставка Халиды Шимовой

Халида Шимова представит 50 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).

«Галерея М», 10.00-22.00.

30 апреля — 7 мая. Фестиваль «Талас. Искусство. Кино»

В программе мастер-класс по рисунку, музейные семинары, практическое занятие по фотографии и итоговая фотовыставка, кинопоказы. Программа

Различные площадки Таласа.

5 мая. Игра «Мафия»

«Мафия» — это салонная командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 20.00.

6-7 мая. Экскурсия «Экзотические растения»

Гости познакомятся с историей интродукции и особенностями агротехники экзотичных растений, а также с уникальной коллекцией растений, которые растут в дендрарии-заповеднике. Регистрация по ссылке.

Ботанический сад имени Гареева, 13.00, 14.30 и 16.00.

6 мая . Интеллектуальная игра клуба «60 секунд»

Регистрируйтесь на ближайшую игру. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Регистрация по ссылке.

Harat’s Pub, 19.00.

6 мая. Кинопремьеры

«Ангел мести» (боевик). После выхода на пенсию бывший комиссар полиции понял, что прикрывать продажных детективов было ошибкой. Но чтобы подчистить за собой город, он выбирает не самый гуманный способ — похитив невинного ребенка, он шантажирует его мать. Пытаясь спасти дочь, женщина становится орудием в войне против разбушевавшегося криминала.

«Проклятие: Призраки дома Борли» (ужасы). 1930-е годы, Англия. Священник вместе с женой и дочерью переезжает к новому месту службы в поместье Борли. Церковь поручает ему возродить веру жителей небольшого городка, которая поколебалась после череды таинственных и страшных смертей. Ходят легенды, что поместье Борли — самый населенный призраками дом Англии и самое проклятое место на земле.

«Пчелка Майя: Медовый движ» (мультфильм). Когда упрямая пчелка Майя и ее лучший друг Вилли спасают принцессу-муравьишку, начинается сказочное и опасное приключение, которое приведет их в необычные новые миры и проверит их дружбу на прочность.

«Прабабушка легкого поведения. Начало» (комедия). 1980 год. Вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн под шумок переодевается в звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием.

«Сопротивление» (драма). После оккупации Франции нацистами начинающий мим Марсель Марсо, пытаясь добиться расположения красавицы Эммы, вступает в ряды Сопротивления. Там он берется провернуть опасную операцию: спасти группу еврейских сирот из рук нацистов, переправив их через горы и леса Швейцарии.

7 мая. Поэтическая драма «Эсимде»

Спектакль по повести Чингиза Айтматова «Материнское поле». Исповедь женщины Толгонай перед людьми и миром.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

7 мая. Концерт «Память не померкнет никогда»

Для вас прозвучит «Камерная симфония» — самое исполняемое из произведений Дмитрия Шостаковича. Музыканты постараются передать через музыку всю благодарность за мирное небо над головой. Подробнее

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.