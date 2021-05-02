Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, выставки и концерт

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4-7 мая. Постоянные выставки музея
Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.
3-7 мая. Выставки кыргызских художников
В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.
20 апреля — 4 мая. Выставка «Шөкүлө»
В рамках проекта сделаны попытки воссоздать старинные кыргызские женские головные уборы шөкүлө, которые, согласно источникам советских исследователей, почти исчезли. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
23 апреля — 7 мая. Выставка «ШART»
«ШАRT» — трансформация смыслов в новых условиях жизни. Выставка «многоликого» творчества популярных современных художников Кыргызстана.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.
25 апреля — 8 мая. Выставка «Танец тревожного молчания»
Персональная выставка Малики Ибрагимовой. Будут представлены графика, масляная пастель и другие смешанные техники.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.
1-20 мая. Персональная выставка Халиды Шимовой
Халида Шимова представит 50 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).
«Галерея М», 10.00-22.00.
30 апреля — 7 мая. Фестиваль «Талас. Искусство. Кино»
В программе мастер-класс по рисунку, музейные семинары, практическое занятие по фотографии и итоговая фотовыставка, кинопоказы. Программа
Различные площадки Таласа.
5 мая. Игра «Мафия»
«Мафия» — это салонная командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 20.00.
6-7 мая. Экскурсия «Экзотические растения»
Гости познакомятся с историей интродукции и особенностями агротехники экзотичных растений, а также с уникальной коллекцией растений, которые растут в дендрарии-заповеднике. Регистрация по ссылке.
Ботанический сад имени Гареева, 13.00, 14.30 и 16.00.
6 мая. Интеллектуальная игра клуба «60 секунд»
Регистрируйтесь на ближайшую игру. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Регистрация по ссылке.
Harat’s Pub, 19.00.
6 мая. Кинопремьеры
«Ангел мести» (боевик). После выхода на пенсию бывший комиссар полиции понял, что прикрывать продажных детективов было ошибкой. Но чтобы подчистить за собой город, он выбирает не самый гуманный способ — похитив невинного ребенка, он шантажирует его мать. Пытаясь спасти дочь, женщина становится орудием в войне против разбушевавшегося криминала.
«Проклятие: Призраки дома Борли» (ужасы). 1930-е годы, Англия. Священник вместе с женой и дочерью переезжает к новому месту службы в поместье Борли. Церковь поручает ему возродить веру жителей небольшого городка, которая поколебалась после череды таинственных и страшных смертей. Ходят легенды, что поместье Борли — самый населенный призраками дом Англии и самое проклятое место на земле.
«Пчелка Майя: Медовый движ» (мультфильм). Когда упрямая пчелка Майя и ее лучший друг Вилли спасают принцессу-муравьишку, начинается сказочное и опасное приключение, которое приведет их в необычные новые миры и проверит их дружбу на прочность.
«Прабабушка легкого поведения. Начало» (комедия). 1980 год. Вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн под шумок переодевается в звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием.
«Сопротивление» (драма). После оккупации Франции нацистами начинающий мим Марсель Марсо, пытаясь добиться расположения красавицы Эммы, вступает в ряды Сопротивления. Там он берется провернуть опасную операцию: спасти группу еврейских сирот из рук нацистов, переправив их через горы и леса Швейцарии.
7 мая. Поэтическая драма «Эсимде»
Спектакль по повести Чингиза Айтматова «Материнское поле». Исповедь женщины Толгонай перед людьми и миром.
Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.
7 мая. Концерт «Память не померкнет никогда»
Для вас прозвучит «Камерная симфония» — самое исполняемое из произведений Дмитрия Шостаковича. Музыканты постараются передать через музыку всю благодарность за мирное небо над головой. Подробнее
Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.