Инцидент на границе. Психологи окажут помощь пострадавшим

В Баткенскую область для оказания помощи пострадавшим вылетели четыре психолога. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Улук-Бек Бектурганов.

По его словам, сегодня утром он провел онлайн-совещание с участием представителей организаций здравоохранения Оша, Баткена и Джалал-Абада. «Попросили психологов, всего отправили четверых и сегодня еще отправляем бортом», — сказал замминистра.

По данным Красного Полумесяца, среди эвакуированных много женщин и детей, которые нуждаются в психологической поддержке.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.