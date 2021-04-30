Для зараженных COVID-19 свободны 203 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 203 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 30 апреля:
- Национальный хирургический центр — 5;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 10;
- Клинический родильный дом № 2 — 9;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 81;
- Городская клиническая больница № 1 — 32;
- Городская клиническая больница № 6 — 28;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 10;
- Чуйская областная объединенная больница — 17;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 2;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 9.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 95 тысяч 275 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.