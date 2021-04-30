Для зараженных COVID-19 свободны 203 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 203 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 30 апреля:

Национальный хирургический центр — 5;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 10;

Клинический родильный дом № 2 — 9;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 81;

Городская клиническая больница № 1 — 32;

Городская клиническая больница № 6 — 28;

Национальный центр кардиологии и терапии — 10;

Чуйская областная объединенная больница — 17;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 2;

Национальный центр онкологии и гематологии — 9.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 95 тысяч 275 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.