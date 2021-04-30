COVID-19 в мире. Заразились более 150,1 миллиона, умерли более 3,1 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 488 тысяч 856 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 150 миллионов 124 тысячи 248 человек. Больше всего зараженных в США (32 миллиона 288 тысяч 764), Индии (18 миллионов 376 тысяч 524), Бразилии (14 миллионов 590 тысяч 678), Франции (5 миллионов 653 тысячи 533), Турции (4 миллиона 788 тысяч 700), России (4 миллиона 742 тысячи 142), Великобритании (4 миллиона 429 тысяч 849), Италии (4 миллиона 9 тысяч 208), Испании (3 миллиона 514 тысяч 942), Германии (3 миллиона 391 тысяча 39), Аргентине (2 миллиона 954 тысячи 943), Колумбии (2 миллиона 841 тысяча 944) и Польше (2 миллиона 785 тысяч 353).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 87,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 1 миллион 258 тысяч 172 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 161 тысячи 971. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 907 человек. В том числе в США всего скончались 575 тысяч 193 человека, Бразилии — 401 тысяча 186, Мексике — 216 тысяч 447, Индии — 204 тысячи 832, Великобритании — 127 тысяч 759, Италии — 120 тысяч 544.

В Кыргызстане зарегистрировали 95 тысяч 275 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 372 тысячи 662, Узбекистане — 90 тысяч 406, Таджикистане — 13 тысяч 308.