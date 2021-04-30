В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 489 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 12 пациентов, в больницах — 1 тысяча 477. В том числе 76 человек — в крайне тяжелом состоянии, 354 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 40 человек (или 70,4 процента) — оценивают как средней тяжести, только 7 человек находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 268 человек. В Бишкеке выписаны 172 человека, Оше — 4, Чуйской области — 71, Ошской — 6, Таласской — 3, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 6, Джалал-Абадской — 3.

С начала марта 2020 года выздоровел 89 тысяч 191 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.