10:38
USD 84.80
EUR 102.74
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались шесть человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались шесть человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зафиксированы три летальных исхода, в Чуйской области — два, Иссык-Кульской — один.

С марта 2020 года в республике скончались 1 тысяча 604 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192213/
просмотров: 393
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились шесть медработников
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 489 человек, 430 — в тяжелом состоянии
За сутки выявили 331 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 95 275
ВОЗ предупредила о возможности быстрого распространения индийского штамма
COVID-19. Кол-центр по вопросам вакцинации запустили в Кыргызстане
Еще две школы в Бишкеке перешли временно на онлайн-обучение
COVID-19 в мире. Заразились более 149,6 миллиона, умерли более 3,1 миллиона
Третья волна COVID-19. Музеи, библиотеки и спортклубы в Бишкеке закрыли
Для зараженных COVID-19 свободны 213 коек в медучреждениях Бишкека
Пассажир троллейбуса в Бишкеке устроил скандал из-за медицинской маски
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;свет. Кого из&nbsp;нас коснется и&nbsp;на&nbsp;сколько увеличатся ваши счета Новые тарифы на свет. Кого из нас коснется и на сколько увеличатся ваши счета
Бишкеку 143&nbsp;года. Насколько хорошо вы&nbsp;знаете столицу Кыргызстана Бишкеку 143 года. Насколько хорошо вы знаете столицу Кыргызстана
Индия оказалась в&nbsp;эпицентре коронавирусного шторма. Людей сжигают прямо на&nbsp;улице Индия оказалась в эпицентре коронавирусного шторма. Людей сжигают прямо на улице
Пишпек&nbsp;&mdash; Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. История столицы в&nbsp;фотографиях Пишпек — Фрунзе — Бишкек. История столицы в фотографиях
Бизнес
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
Не&nbsp;пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3&nbsp;мая! Принять участие может каждый! Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
30 апреля, пятница
10:24
Два уголовных дела в отношении Аиды Саляновой объединили в одно производство Два уголовных дела в отношении Аиды Саляновой объединил...
10:16
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 апреля
10:15
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились шесть медработников
10:15
Ситуация на границе. Переговоры по стабилизации обстановки продолжаются
10:14
Ситуация на границе стабилизировалась и находится под контролем президента