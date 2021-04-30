В Кыргызстане за сутки выявили еще 331 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 211 случаев, Оше —5, Чуйской области — 83, Ошской — 3, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 25, Баткенской — 2.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 95 тысяч 275 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.