ВОЗ предупредила о возможности быстрого распространения индийского штамма

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил на брифинге, что ситуация с быстрым распространением нового штамма COVID-19, такая как в Индии, может произойти в любой стране. Об этом сообщили РИА-Новости.

«Вариант B.1.617, который был выявлен в Индии, сейчас добавлен в ВОЗ к вариантам, представляющим интерес, и мы видим распространение этого вируса. Очень важно понимать, что ситуация, как в Индии, может произойти в любой стране... Когда меры личной защиты ослабляются, когда происходят массовые собрания, когда существует очень много вариантов и когда охват вакцинации очень низок, это может создать идеальный шторм в любой стране», — сказал Ханс Клюге.

Читайте по теме В Кыргызстане циркулирует четыре вида штаммов COVID-19

Исполняющий обязанности руководителя программы ВОЗ по подготовке стран к чрезвычайным ситуациям Игорь Перегинец отметил, что этот штамм вируса исследуют ученые и однозначно сказать, привел ли этот штамм вируса, эта мутация вируса к всплеску заболевания, пока рано. Он добавил, что ранее в Индии прошли массовые мероприятия — выборы в пяти штатах страны, что могло привести к более тесным контактам, чем это рекомендует ВОЗ. «На данном этапе мы классифицируем этот вирус как «вариант интереса», если данные будут показывать, что он влияет на ход заболевания, либо имеет другую природу, клиническую, то этот вирус может быть переквалифицирован как «вирус озабоченности», — добавил он.

За сутки в Индии выявлено свыше 379,2 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.

24 марта в Индии был обнаружен новый штамм COVID-19 с двойной мутацией. Ранее в ВОЗ сообщили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 B.1.617, согласно предварительным исследованиям, содержит мутации, устойчивые к антителам переболевших или привитых от коронавируса.