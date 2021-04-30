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Общество

Афиша Бишкека на выходные: спектакли, выставки, концерт

В Бишкеке временно запретили проводить массовые культурные мероприятия. Перед посещением какого-либо события позвоните организаторам и убедитесь, что оно будет. 

Театры

1 мая. Спектакль Sender Unknown

Спектакль создан группой режиссеров из Украины, Германии и Кыргызстана. Его созданию предшествовала серия исследований — опросов обычных граждан в Херсоне, Бишкеке и Кельне. Sender Unknown — это спектакль-конструктор, который каждый раз создается по-новому.

«Мастерская 705», 14.00, 19.00.

1 мая. Cпектакль «Дерево желаний»

«Дерево желаний» — это размышления о старости в форме коллажа: импровизация, элементы пластического и документального театра. В основу постановки легли «лоскутки» из жизни реальных бишкекчанок 70+.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

Выставки, ярмарки

1 мая. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

1-20 мая. Персональная выставка Халиды Шимовой

Халида Шимова представит 50 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).

«Галерея М», 10.00-22.00.

2 мая. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

20 апреля — 4 мая. Выставка «Шөкүлө»

В рамках проекта сделаны попытки воссоздать старинные кыргызские женские головные уборы шөкүлө, которые, согласно источникам советских исследователей, почти исчезли. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 апреля — 1 мая. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

2 мая. Выставка «Танец тревожного молчания»

Персональная выставка Малики Ибрагимовой. Будут представлены графика, масляная пастель и другие смешанные техники.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

Концерты, фестивали

30 апреля — 7 мая. Фестиваль «Талас. Искусство. Кино»

В программе мастер-класс по рисунку, музейные семинары, практическое занятие по фотографии и итоговая фотовыставка, кинопоказы. Программа

Различные площадки Таласа.

10 апреля — 9 мая. Театрально-цирковое шоу «Красавица и чудовище»

В программе воздушные гимнасты, акробаты на вертикальных мачтах и подкидных досках, виртуозные жонглеры, веселые клоуны, персонажи Disney. Гости — шоу-балет «Астория» и финалист Central Asia’s Got Talent Галымжан Ауесбай (Казахстан).

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

1-2 мая. Фестиваль Asia Life Fest

В программе танцевальный фестиваль, модный показ, занятие йогой на свежем воздухе.

Площадка перед ТРЦ Asia Mall, 11.00.

1 мая. Выступление группы RMD

RMD — электронный дуэт из Бишкека. Приходите слушать музыку и танцевать.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

Для детей

1 мая. Показ фильма «Научный алфавит»

В формате виртуальной реальности вы узнате всю историю развития нашего мира и даже увидите большой взрыв. Регистрация по ссылке.

ololoErkindik, 15.30.

2 мая. Творческий мастер-класс

Интересные занятия каждое воскресенье проводит Маргарита Ханафеева. Ребенок получит ценный опыт от профессионала и рисунок. Запись по телефону 0550551293.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 13.00.

2 мая. Спектакли «Кошки-мышки» и «Амалкөй Куйручук»

В сказке «Кошки-мышки» в доме тетушки Марины поселился озорной мышонок Мыцык. С той поры хозяйка лишилась покоя. Как быть? Как проучить мышонка? Конечно, надо завести кота! Подробнее

В «Амалкөй Куйручук» («Хитрый Куйручук») богатый и властный Минбай отобрал у Айгуль дом, ее голодные дети плачут, женщина не знает, что делать. На помощь ей пришел Куйручук.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192060/
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