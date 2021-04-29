С 3 тыйынов до 1,5 сома. Как в Кыргызстане меняли тарифы на свет

Власти Кыргызстана вновь заговорили о повышении тарифов на электроэнергию. Тема для страны больная и сложная. Уровень жизни населения низкий, а недоверие к энергетической системе — высокое.

Мы проследили историю изменений тарифной политики и узнали, когда и при каких условиях в республике росла плата за электроэнергию.

Медленный, но верный рост

Когда Кыргызстан только обрел независимость, тарифы на электроэнергию были минимальными. В марте 1993 года они составляли 3 тыйына за 1 киловатт-час. Через год выросли вдвое — до 6 тыйынов.

Двухступенчатый тариф впервые ввели в апреле 1996 года из-за резкого роста потребления электроэнергии для отопления.

Тогда не только подняли цены на свет, но и установили лимит в отопительный период в 300 киловатт-часов. При потреблении до этого объема платили 9 тыйынов, свыше — 11 тыйынов. В июле тарифы снова выросли до 12 и 25 тыйынов за киловатт-час. При этом в октябре 1996 года лимит увеличили до 700 киловатт-часов, а в 1997 году — до 1 тысячи 200 киловатт-часов.

Дальше рост тарифов продолжился. Постановлением исполнительного совета Госагентства по энергетике в 1998 году тарифы выросли еще на четверть. Население стало платить по трехставочному тарифу. Лимиты установили до 150 киловатт-часов; от 150 до 500 киловатт-часов в отопительный период и до 300 киловатт-часов в летний период; свыше 500 киловатт-часов.

Через два года тарифы повысили снова, как и изменили лимиты.

Те, кто потреблял до 90 киловатт-часов электроэнергии, теперь платил 21 тыйын без учета НДС, от 90 до 150 киловатт часов — 27 тыйынов, от 150 до 400 киловатт-часов — 45 тыйнов, свыше 400 киловатт-часов — 68 тыйынов.

В 2002 году цены опять подросли. При этом тариф установили двухступенчатый. При потреблении до 150 киловатт-часов — 43 тыйына, свыше — 80 тыйынов.

В 2003 году правительство утвердило новую тарифную политику. В ней снова предусматривалось повышение тарифов на электроэнергию. В декабре 2004 года Государственное агентство по энергетике даже вынесло для публичного обсуждения вопрос об увеличении тарифа на электрическую энергию для населения. Но после недовольства населения окончательного решения так и не приняли.

В 2005 году в Кыргызстане случилась первая революция. Президент Аскар Акаев бежал из страны, его сменил Курманбек Бакиев. Рост тарифов продолжился все под тем же предлогом сложного состояния в энергосистеме.

Вместо повышения — революция

В 2006 году двухставочный тариф на электроэнергию заменили на единый тариф — 62 тыйына. Но результата это не принесло. Ситуация в энергетике только ухудшалась.

Веерные отключения начались в Кыргызстане сразу после новогодних каникул в 2008 году. Причина — маловодный период. Люди часами сидели без света, пока власти экономили воду в Токтогулке. Чтобы снизить потребление, прибегли к любимому методу — повышению цен.

С 1 июля 2008 года тарифы на электроэнергию повысили с 62 до 70 тыйынов за киловатт-час.

Но веерные отключения электроэнергии продолжились. Президент страны Курманбек Бакиев призывал население запасаться кизяком.

В ноябре правительство утвердило новую среднесрочную тарифную политику. Причем решение кабмин Данияра Усенова объяснил тем, что для населения и насосных станций действовали социальные тарифы. Эта категория составляла 68 процентов всех потребителей.

«При этом себестоимость электрической энергии, рассчитанная исходя из необходимых затрат энергокомпаний, значительно превышает даже тарифы, установленные для других групп потребителей, таких как промышленность, бюджет и коммерческие структуры», — объясняли в правительстве.

Предлагалось единовременно повысить тарифы на электрическую и тепловую энергию в два этапа: с 1 января 2010 года и с 1 июля 2010 года.

Сначала кыргызстанцам предложили платить за 1 киловатт-час потребленной электроэнергии 1,5 (!) сома, а потом — до 1,9 сома.

В итоге за полгода тарифы должны были вырасти почти в три раза. Но подорожал не только свет. Тарифы на тепло выросли с 507,5 сома до 1 тысячи 50 сомов, а с 1 июля 2010 года и вовсе должны были составить 2,5 тысячи сомов 1 гигакалорию.

Правда, реализовать задуманное не удалось. Через три месяца после первого повышения грянула революция. Одним из требований митингующих была именно отмена драконовских тарифов. Временное правительство пошло на уступки и вернулось к тарифу в 70 тыйынов.

Игры с огнем

После печального опыта предшественника новые власти долго не решались заговаривать о возможном росте цен на электричество. Даже новый маловодный период и кризис в энергетике не заставили принимать кардинальные меры.

От слов к действию перешли только в 2015-м. Первое повышение было в августе, когда тариф на свет вырос на 7 тыйынов. Сначала Госагентство по регулированию топливно-энергетического комплекса предлагало установить его на уровне в 84 тыйына. Но запахло жареным, и Алмазбек Атамбаев рекомендовал пересмотреть тариф. Тогда решили предусмотреть его плавное повышение с учетом особенностей электроснабжения жителей высокогорных регионов.

В итоге Кыргызстан перешел на двухступенчатый тариф: 77 тыйынов платят те, кто потребляет до 700 киловатт-часов в месяц, а те, кто в лимит не укладывается, — 2,16 сома.

Планировалось, что тарифы будут расти ежегодно.

К 2017 году кыргызстанцы должны были платить по 1,21 сома за киловатт. Но программу заморозили до 2018 года, а потом и вовсе забыли. О возможном повышении говорили, но до реализации ни при Алмазбеке Атамбаеве, ни при Сооронбае Жээнбекове не дошло.

Снова на те же грабли

Прошло 11 лет с того момента, как в Кыргызстане пытались ввести повышенные тарифы. И уже новый президент Садыр Жапаров решил все-таки рискнуть. Изначально делать этого не планировали. В конце ноября 2020 года чиновники обещали, что новую среднесрочную тарифную политику начнут разрабатывать только в 2022 году.

Обещание чиновники нарушили и представили новые тарифы через пять месяцев.

Для большинства кыргызстанцев тариф вырастет вдвое — с 77 до 148 тыйынов. Кроме того, зимой будет действовать и лимит в 1 тысячу киловатт-часов. По замыслу энергетиков тарифы будут ежегодно корректировать на уровень инфляции.

И это не все. Среднесрочная тарифная политика предполагает, что изменят цены и на тепловую энергию. Это значит, что с августа придется платить больше не только за свет, но и за горячую воду и отопление. Все повторяется, как десять лет назад.