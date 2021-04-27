Плотина из оптоволокна. В Канаде бобры лишили жителей доступа к интернету

Телекоммуникационная компания Telus из Канады рассказала о крайне необычном случае. Местные бобры перекусили оптоволоконный кабель, что привело к обширным повреждениям и лишило около 900 клиентов доступа к интернету.

По словам представителей компании, кабель был поврежден в нескольких местах. Как пишет CBC, в результате интернет отключился примерно в 04.00 и полностью восстановился лишь к 15:30 следующего дня.

Фото из интернета. Плотина бобров с фрагментом ленты

Судя по фото, сделанному недалеко от места происшествия, бобры искали материалы для постройки своего дома. Так, ленту для маркировки волокон они использовали в качестве частички жилища. Отметим, что чаще всего такая лента закапывается на несколько футов под землю.

Провайдер отметил, что сотовая связь в районе будет нестабильной до тех пор, пока кабель не отремонтируют полностью.