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Общество

Экстрадиция кыргызстанца в Таджикистан. Активисты обратятся в Генпрокуратуру

Возле здания МИД сегодня прошел митинг активистов, которые требовали отреагировать по вопросу экстрадиции кыргызстанца из России в Таджикистан. После встречи с сотрудниками внешнеполитического ведомства участники акции протеста обратились в Генеральную прокуратуру КР. Об этом 24.kg рассказали участники акции.

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По словам Мээрбека Мухтара, в министерстве сообщили, что обсуждаемый вопрос находится на контроле главы ведомства.

«Таджикистан объявил Эсена Мажитова в розыск в рамках Минской конвенции. Делами, возбужденными в рамках этого соглашения, занимается Генпрокуратура. Поэтому мы обратимся в главный надзорный орган, чтобы вопрос с экстрадицией решался с соблюдением всех норм. В МИД рассказали, что сейчас Эсена Мажитова на время разбирательств могут держать под стражей в течение 40 дней. За это время таджикская сторона должна предоставить российским правоохранителям доказательную базу о виновности или причастности к преступлению нашего соотечественника. Сказали также, что процесс экстрадиции может продлиться до года», — рассказал Мээрбек Мухтар.

При этом он отметил, что считает Эсена Мажитова пострадавшим, а не виновным.

На встрече активисты предложили создать специальный ресурс для кыргызстанцев, которые объявлены в розыск членами стран СНГ.

«Мы предложили создать специальный сайт или отдел на сайте МИД или Генпрокуратуры, где будет опубликован список тех граждан Кыргызстана, которые находятся в розыске в странах СНГ. Когда Эсен Мажитов вылетал из страны в Россию, он не знал о том, что на него в Таджикистане возбудили дело. А таджикская сторона оправляла в РФ еще в августе прошлого года. Наш гражданин про это не знал. Впредь, чтобы такого не было, нужно хотя бы давать оповещение через айыл окмоту о возбуждении уголовного дела другой страной», — рассказал другой активист Гульжигит Исаков.

Отметим, житель села Кок-Таш Баткенского района Эсен Мажитов задержан 18 апреля в Нижнем Новгороде по запросу МВД Таджикистана. По словам родственников, таджикские власти возбудили на него уголовное дело по факту конфликта на границе 8 мая прошлого года. Эсена Мажитова обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Напомним, 8 мая 2020 года в местности Чек Баткенской области возник конфликт из-за использования 50 соток земли. Военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель. Граждане Таджикистана подожгли дом Мажитовых, который стоял вблизи неописанного участка границы. Эсену Мажитову удалось восстановить свой дом с помощью активистов и местных властей.

Недавно его сын обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой решить вопросы границы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191728/
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