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Общество

Цифровизация. Вместо пяти госкомпаний создадут одно IT-предприятие

Планируется оптимизировать государственные IT-предприятия в одно. Об этом заявил сегодня на брифинге заведующий отделом цифровой трансформации аппарата правительства КР Таалай Байтереков.

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По его словам, это сделано для того, чтобы сократить административный штат. При этом будет уделено больше внимания набору в штат программистов.

«Это нужно, чтобы создавать более качественный продукт, который потом станет востребован на рынке и его можно будет продать. По форме собственности еще не знаю, но будет одно предприятие или учреждение», — рассказал КР Таалай Байтереков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191662/
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