Цифровизация. Вместо пяти госкомпаний создадут одно IT-предприятие

Планируется оптимизировать государственные IT-предприятия в одно. Об этом заявил сегодня на брифинге заведующий отделом цифровой трансформации аппарата правительства КР Таалай Байтереков.

Читайте по теме Руководителей сразу пяти госпредприятий, занимавшихся цифровизацией, уволили

По его словам, это сделано для того, чтобы сократить административный штат. При этом будет уделено больше внимания набору в штат программистов.

«Это нужно, чтобы создавать более качественный продукт, который потом станет востребован на рынке и его можно будет продать. По форме собственности еще не знаю, но будет одно предприятие или учреждение», — рассказал КР Таалай Байтереков.