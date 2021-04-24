В Бишкеке 24 апреля облачно, без осадков. Температура воздуха ожидается +19 градусов. День увеличился до 13 часов 46 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.59. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — отрезки улиц Абдымомунова, Фрунзе, бульвара Эркиндик.

Горячей воды не будет:

21-24 апреля — в частном секторе Бишкека. Подробнее

У кого намечается той

Базарбек Абдраев

Родился 24 апреля 1983 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Адылбек Жусупбеков

Родился 24 апреля 1987 в городе Таласе. Спикер Таласского городского кенеша

Памятные даты

День работников ветеринарной службы Кыргызской Республики

В Кыргызстане с 2013 года в последнюю субботу апреля празднуют День работников ветеринарной службы.

Ветеринарная медицина — это отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней животных, а также их травмами и расстройствами. Исторической родиной ветеринарии считается Франция.

Сегодня ветеринарные врачи работают в ветеринарных клиниках, на ветеринарных станциях, в зоопарках, на предприятиях сельского хозяйства — словом, везде, где может возникнуть необходимость в медицинской помощи для животных.

В Кыргызстан прибыл первый эшелон с членами «Интергельпо» Фото из архива 24.kg. Члены чехословацкого кооператива «Интергельпо», 1925 год

В апреле 1925 года, ровно 89 лет назад, на железнодорожную станцию Пишпек (тогда еще Кара-Киргизской автономной области в составе РСФСР) прибыл первый эшелон с членами чехословацкого кооператива «Интергельпо» (для «взаимопомощи»). Чешские коммунисты (И.Самуэль, Р.Маречек), откликнувшиеся на призыв вождя мирового пролетариата помочь молодой стране советов и организовавшие в городе Жилине промысловый кооператив, безоглядно поехали закладывать фундамент промышленности далекого и экзотического для них Кыргызстана.

Вскоре они построят жилые дома, школу, амбулаторию. Трудно поверить, но даже первый парк отдыха (впоследствии парк Фучика), клуб, танцплощадка и первый «кегельбан» создавались у нас их руками.

О судьбах членов «Интергельпо» 24.kg в 2014 году рассказала Алла Оттовна Ланичек.

Международный день солидарности молодежи

Фото 24.kg

Отмечается по решению Всемирной федерации демократической молодежи ежегодно 24 апреля.

Этот памятный день служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи.

Объединение усилий молодежных, общественных организаций, широких слоев населения, людей неравнодушных, душой болеющих за будущее своих детей и внуков, позволяет усилить контроль общества за соблюдением прав молодежи, способствует повышению организованности и творческой активности молодежи в реализации экономических, социальных, научно-технических и нравственных проблем общества, укреплению преемственности поколений, законности и правопорядка.

День рождения газировки

В 1833 году в США запатентована газированная вода. Этим «изобретением» мир обязан британскому химику, богослову и философу Джозефу Пристли, открывшему одно из свойств диоксида углерода, с помощью которого и стало возможным создать газированную воду. Пожалуй, это единственная точно известная дата в истории газированной воды, поскольку даты самого открытия изобретатель не оставил.

Газированная вода так популярна во всем мире, что некоторые предлагали объявить 24 апреля Днем газированной воды.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Азиз Нарынбаев

Фото из интернета. Азиз Нарынбаев

Азиз Нарынбаев родился 24 апреля 1924 года в городе Караколе Иссык-Кульской области.

С сентября 1953-го до октября 1968 года работал в вузах Кыргызстана. В конце 1968-го назначен заведующим сектором Института философии и права АН Киргизской ССР.

Автор свыше 300 научных, научно-методических, пропагандистских работ, в том числе более 20 книг, а также ряда пособий для аспирантов, соискателей и студентов вузов по философии. Он также является редактором перевода учебников на кыргызский язык. Ученый одним из первых закладывал фундамент развития философской науки в Кыргызстане.

Труды ученого получили широкую известность в странах СНГ и Китае. Они изданы на кыргызском, уйгурском, русском, китайском и английском языках.

Умер 19 ноября 2015 года.

Родился кинооператор Манасбек Мусаев

Родился 24 апреля 1942 года в Нарыне. Окончил операторский факультет ВГИКа (1970). Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1979). Народный артист Кыргызской Республики (1991).

С 1970-го — оператор-постановщик киностудии «Киргизфильм» на студии «Киргизтелефильм».

Снимал сюжеты для киножурналов «Советская Киргизия» и «Новости дня», игровые и документальные фильмы: «Помнить и знать» (1969), «Муке» (1970), «Высокое напряжение» (1971).

Куда сходить Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк», Мемориальный доме-музее Михаила Фрунзе ;

; цветочная ярмарка развернулась на площади Победы;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева приглашает на спектакль «Каркыранын канаты»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет спектакль «Любовь, замурованная в янтаре» и «Лесной переполох»;

«Мастерская 705» приглашает на перфоманс-спектакль «Моя Нобелевская речь»;

в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится концерт XVI Международного фестиваля «Джаз_Бишкек_Весна».

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

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