Вечер поэзии пройдет в Национальной библиотеке Кыргызстана

Завтра в Национальной библиотеке Кыргызской Республики имени Алыкула Осмонова состоится вечер поэзии «...Ким китепти окуй билсе күтүнө, Эки дүйнө жарык берээр ишине...», посвященный Дню книги Кыргызстана. Об этом сообщили в библиотеке.

По их данным, также организована книжная выставка «Китеп — адамзаттын рух азыгы».

В мероприятии примут участие поэты, писатели, студенты, а также ученики школы-гимназии № 5 города Бишкека.

Национальная библиотека Кыргызстана является самым крупным хранилищем книг в стране. Ее фонд составляет почти 6 миллионов документов на 90 языках мира.

День книги в Кыргызстане (Кыргызстанда китеп күнү) установлен постановлением правительства от 1 апреля 2002 года в целях активизации взаимного обогащения культур народов, развития книжного дела и книжной торговли.