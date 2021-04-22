17:36
USD 84.79
EUR 101.80
RUB 1.10
Общество

Вечер поэзии пройдет в Национальной библиотеке Кыргызстана

Завтра в Национальной библиотеке Кыргызской Республики имени Алыкула Осмонова состоится вечер поэзии «...Ким китепти окуй билсе күтүнө, Эки дүйнө жарык берээр ишине...», посвященный Дню книги Кыргызстана. Об этом сообщили в библиотеке.

По их данным, также организована книжная выставка «Китеп — адамзаттын рух азыгы».

В мероприятии примут участие поэты, писатели, студенты, а также ученики школы-гимназии № 5 города Бишкека.

Национальная библиотека Кыргызстана является самым крупным хранилищем книг в стране. Ее фонд составляет почти 6 миллионов документов на 90 языках мира.

День книги в Кыргызстане (Кыргызстанда китеп күнү) установлен постановлением правительства от 1 апреля 2002 года в целях активизации взаимного обогащения культур народов, развития книжного дела и книжной торговли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191158/
просмотров: 49
Версия для печати
Материалы по теме
Выставка акварелей искусствоведа Гульчахры Токтосуновой открылась в Бишкеке
Посетители выставки в Сеуле испортили картину за $500 тысяч
В Бишкеке пройдет выставка образовательных организаций России
Золото модерна для Аруузат. В Бишкеке открыли сезон мультимедийных арт-выставок
В формате барахолки. В Бишкеке прошла выставка современного искусства
Новый формат. В Кыргызстане проходит исследовательская онлайн-выставка
Сергей Новоселов рассказал о съемке на пленку и открыл в Бишкеке свою выставку
В Кыргызстане пройдет международная выставка EXPO KYRGYZSTAN — EURASIA 2021
В Бишкеке откроется выставка к 200-летию писателя Федора Достоевского
В Бишкеке открылась фотовыставка «Красивый и загадочный Кыргызстан»
Популярные новости
Вы&nbsp;готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос
Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от&nbsp;коронавируса Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от коронавируса
Не&nbsp;слушайте! Иссык-кульский корень начал рекламировать лжелекарь Хашим Зайналиев Не слушайте! Иссык-кульский корень начал рекламировать лжелекарь Хашим Зайналиев
Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал, кто отвечал за&nbsp;штурм дома Атамбаева Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал, кто отвечал за штурм дома Атамбаева
Бизнес
23&nbsp;апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ 23 апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ
96&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее. Розыгрыши продолжаются! 96 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее. Розыгрыши продолжаются!
GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. никогда не&nbsp;нарушала законы КР. Обращение GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. никогда не нарушала законы КР. Обращение
Подписка онлайн-кинотеатра IVI бесплатно для всех абонентов Beeline! Подписка онлайн-кинотеатра IVI бесплатно для всех абонентов Beeline!
22 апреля, четверг
17:31
Вечер поэзии пройдет в Национальной библиотеке Кыргызстана Вечер поэзии пройдет в Национальной библиотеке Кыргызст...
17:27
Массовой прописки в Токмаке не было. Комментарий ГРС
16:41
В Оше митинг. Шесть партий требуют отменить итоги выборов и назначить повторные
16:31
В рамках чемпионата Кыргызстана по футболу проходят два матча. Прямой эфир
16:29
23 апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ