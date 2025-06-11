В Международную поэтическую антологию вошли стихи лирика из Кыргызстана

В Греции в рамках IV Всемирного поэтического фестиваля «Халкида — перекресток народов» вышла в свет Международная антология «Мои любимые Одиссеи». Об этом сообщил поэт Рахим Карим.

По его словам, темой антологии стал вклад поэзии в братство народов.

«В антологию включены и автобиография, фото и стихи поэта из Кыргызстана Рахима Карима. Основателем, организатором фестиваля, издателем и переводчиком издания является известная греческая поэтесса Мария Мастриоти», — говорится в сообщении.

В антологию вошли произведения более 30 известных поэтов с мировым именем из Бангладеш, США, Кореи, Сербии, Македонии, Италии, Румынии, Коста-Рики, Мексики, Курдистана, Ирака, России, Кыргызстана, Косово, Бельгии, Испании, Уругвая, Черногории, Словении и Индии.