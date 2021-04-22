В скором времени кыргызстанцам не понадобится обоснование, чтобы вылететь в Россию и другие страны ЕАЭС. В авиасообщении двух государств произошло немало преобразований, подробнее о которых 24.kg рассказал известный в мире гражданской авиации эксперт Айдар Окенов.

Фото предоставлено собеседником редакции. Айдар Окенов

— Айдар Таалайбекович, последний раз мы встречались в январе. Ситуация была сложной. Что изменилось за это время?

— Одно из самых важных изменений коснулось цен.

Возьмем для примера рейсы Бишкек — Москва. В январе тариф по этому направлению составлял $515. Сейчас он снизился до $397. Ош — Москва был $544, сейчас — $429.

То есть цены снизились примерно на 20 процентов. Безусловно, если сравнивать их с периодом до введения коронавирусных ограничений, они по-прежнему высокие, но просматривается общая позитивная динамика их снижения.

— С чем это связано?

— В первую очередь с тем, что авиакомпании открыли в России большое количество региональных рейсов. Напомню, Российская Федерация разрешает авиакомпаниям совершать только по два чартерных авиарейса из любого города в неделю. Чтобы обойти ограничение, авиаперевозчики стали открывать новые города. Это привело к увеличению объема авиаперевозок, и средний тариф стал падать. Сработали законы рынка.

— Сколько сегодня рейсов осуществляется из Кыргызстана в Россию?

— Всего 90 рейсов в неделю, включая регулярные — их шесть — и чартерные. 38 рейсов вылетают из Бишкека, 41 из Оша и 11 рейсов из Тамчи.

К слову, о позитивных изменениях. Если раньше аэропорт в Тамчи работал всего два месяца в году, в летнее время, то теперь он стал полноценным международным аэропортом.

Из него сегодня можно вылететь в восемь городов России — Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самару, Уфу, Минеральные воды, Екатеринбург, Новосибирск. Есть прогнозы, что это позитивно скажется на увеличении туристических потоков летом.

— Возможно ли, что при открытии новых направлений цены продолжат падать?

— Могу сказать, что на сегодня в России уже открыты все возможные дополнительные направления. Авиакомпании в этом плане сделали все, что могли.

Единственное, что может улучшить ситуацию, — снятие ограничений, по которым в одном направлении из одного аэропорта авиакомпании разрешается совершать только два рейса в неделю.

— Из-за всплеска заболеваемости коронавирусом Россия прекратила авиасообщение с Турцией. У нас также наблюдается рост числа заболевших...

— Безусловно, ситуация с Турцией — это нехороший показатель. Все зависит от эпидемической ситуации в Кыргызстане, от того, как и в какую сторону она продолжит развиваться. Остается только надеяться, что мы не попадем в список стран, которые Россия считает опасными.

— Страны ЕАЭС отменяют обоснования, заменяя их на приложение «Путешествую без COVID-19». Что это за новшество?

— Во многом это стало возможным благодаря двухсторонним переговорам с правительством России. Приложение «Путешествую без COVID-19» — это шаг к отмене обязательных обоснований при перелетах. Все, что нужно, — установить приложение на свой смартфон и зарегистрироваться в нем. Сдав ПЦР-анализ, вы должны отсканировать QR-код. Информация автоматически заносится в базу. Это и будет вашим основанием для полета. Это очень важное и позитивное событие.

— Как скоро авиакомпании перестанут требовать у направляющихся в Россию пассажиров обоснования?

— Планируется, что в течение ближайших десяти дней все авиакомпании полностью перейдут на использование приложения. Порядка 30 процентов пассажиров уже пользуются им.

— Основной причиной отказа от обоснований послужила их массовая фальсификация. Не постигнет ли та же участь и приложение?

— Действительно, для определенных граждан обоснования превратились в очень прибыльный бизнес. С приложением это не выйдет, так как использовать в нем поддельные ПЦР-тесты не удастся. К тому же, в QR-коде зашифрована вся информация — где, когда и во сколько вы сдавали тест. Проверить это при желании будет несложно.

— Но определенные проблемы при внедрении в Кыргызстане «Путешествую без COVID-19» уже возникли...

— Основной проблемой было то, что в нем были представлены только две государственные лаборатории. Создавались огромные очереди из желающих пройти тест и улететь в Россию в новом, упрощенном порядке. Несколько дней назад в «Путешествую без COVID-19» внесли и все частные лаборатории. Это, к слову, еще одна гарантия — ни одна здравомыслящая лаборатория не пойдет на подделку тестов, ведь это повлечет за собой ее исключение из проекта и более серьезные последствия.

— Если следовать логике, то после отмены обоснований количество желающих вылететь в Россию увеличится и это опять приведет к повышению цен на билеты...

— Этого следует ожидать. Вы верно заметили, что те, у кого прежде не было оснований для полета, постараются улететь. И да, это отразится на спросе и на росте цен на авиабилеты. Но я уверяю, что резкого повышения цен не будет и оно не продлится долго. Произойдет саморегуляция цен, как только спадет ажиотаж.