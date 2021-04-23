В Бишкеке 23 апреля солнечно. Температура воздуха ожидается +15 градусов. День увеличился до 13 часов 44 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.58. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ашар, Ак-Шоокум, Адышева), отрезки улиц Островского, Сухомлинова, Бакаева, Целинной);

9.00-19.00 — отрезки улиц Алыбаева, Маликова, Термечикова, Захарьева;

9.30-14.00 — 10-й микрорайон, 36, 36/1, 37/1, 37, 38;

9.30-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Бектенова, Суеркулова, 6б, переулок Балхашский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кызыл-Адыр, Термечикова, Камбар-Ата, Бердибаева, Эр-Тайлак, Шералиева, Проектируемая, Арча-1);

9.30-18.00 — жилмассивы «Колмо», «Алтын-Бешик», отрезки улиц Максат, Медина, Республиканской, Мыскал, Кулиева, Полевой, Азаттык, Коммунарова, Айкол, Козу-Баглан, Жийде, Жаз, Минской, Багратиона, Краснодонцева, Малышева, Толстого, Леваневского, Строительная, Красная, Тыныбекова, Матыева;

10.00-14.00 — отрезки переулков Урожайный, Аламединский;

10.00-17.00 — отрезки улиц Жумабека, Осмонкула, Баетова;

12.00-17.00 — отрезки улиц Абдраева, Месароша, Руставели, Севостопольской, 3-я линия, Жаманбаева, проспект Айтматова, переулок Чугуевский, 5-й микрорайон, 79-83, 72/1, 64, 65.

Горячей воды не будет:

21-24 апреля — в частном секторе Бишкека. Подробнее

У кого намечается той

Таалайбек Усубалиев

Родился 23 апреля 1964 года в Нарыне. Председатель Союза художников КР, академик, художник-живописец, реставратор высшей категории.

Жапарбек Ормонов

Родился 23 апреля 1973 года в селе Лангар Ошской области. Председатель Ошского городского кенеша.

Садырбек Нарманбетов

Родился 23 апреля 1979 года. Директор Центрального казначейства.

Памятные даты

День книги в Кыргызской Республике

День книги в Кыргызстане (Кыргызстанда китеп күнү) установлен постановлением правительства от 1 апреля 2002 года в целях активизации взаимного обогащения культур народов, развития книжного дела и книжной торговли.

Развитие книгоиздания в стране началось в середине 1920-х, когда в КР сформировались первые печатные органы на кыргызском языке. Хотя издание книг и литературы осуществлялось и ранее, но за пределами республики.

Самое крупное хранилище книг страны — Кыргызская национальная библиотека. Ее фонд — более 6 миллионов документов на 89 языках.

Сегодня празднуется и Всемирный день книги и авторского права.

Люди, которые меняли мир

Родился народный артист СССР Булат Минжилкиев

Родился 23 апреля 1940 года на берегу Иссык-Куля в селе Тору-Айгыр.

В 1957-м поступил в вокально-хоровую студию при Кыргызском театре оперы и балета. В 1968 году стал стажером театра «Ла Скала» и брал уроки вокала у знаменитых маэстро Барра и Мерлини. В 25 лет — солист оперного театра, в 28 блестяще выступил на Всесоюзном фестивале молодых оперных певцов, в 33 — уже лауреат двух международных конкурсов, в 36 — народный артист Советского Союза.

В 1975 году с труппой Большого театра принимал участие в гастролях на сцене «Метрополитен-опера» в США. С 1989-го — солист Ленинградского театра оперы и балета (ныне Мариинский театр).

Редко кому из певцов удается воплотить на сцене такое количество разноплановых образов: Конурбай («Манас»), Мельник («Русалка»), Борис Годунов («Борис Годунов») и другие.

Читайте по теме В фестивале оперного искусства в Бишкеке примут участие артисты из семи стран

Занимался педагогической деятельностью в Кыргызском государственном институте искусств. Воспитанники Булата Минжилкиева сейчас поют во многих театрах мира. На сцене кыргызского театра поставил оперу Пуччини «Богема».

В Бишкеке каждый год проходит международный фестиваль оперного искусства имени Булата Минжилкиева.

Умер в 1998 году.

Родился врач Георгий Фейгин

Родился в 1929 году. Крупный специалист в области отоларингологии, хирургии головы и шеи. Его научные исследования посвящены реконструктивной хирургии гортани и трахеи, вопросам ЛОР-онкологии.

Опубликовано более 150 научных трудов, в том числе 14 монографий и 3 учебника, автор 7 изобретений и 20 рационализаторских предложений.

В настоящее время профессор кафедры специальных клинических дисциплин Кыргызско-Российского Славянского университета.

Умер государственный деятель Сулайман Иманбаев

Родился 18 февраля 1932 года в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области. В 1955-м с отличием окончил Кыргызский государственный медицинский институт.

В 1960-1975 годах работал завотделом здравоохранения, заместителем председателя Фрунзенского горисполкома, в 1975-1982 — замминистра здравоохранения КиргССР, в 1982-1990 — директором Кыргызского НИИ онкологии и радиологии, а с 1990-го возглавил Главное управление здравоохранения Бишкека.

Сулайман Иманбаев был одним из организаторов системы здравоохранения страны.

Будучи народным депутатом «легендарного парламента», принимал активное участие в подготовке и принятии Конституции суверенного Кыргызстана.

В марте 1996 года указом президента КР назначен председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, внес значительный вклад в формирование и становление избирательной системы нашей республики.

Куда сходить Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

цветочная ярмарка развернулась на площади Победы;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева приглашает на спектакль «Каркыранын канаты»;

в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоится гала-концерт фестиваля оперного искусства;

«Мастерская 705» приглашает на перфоманс-спектакль «Моя Нобелевская речь»;

в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова начнется XVI Международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна».

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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