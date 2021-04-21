Жители Нарына смогут бесплатно получить услуги гемодиализа еще в одном медцентре. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, территориальное управление фонда заключило договор по предоставлению бюджетного гемодиализа с частным центром «Вита-Мед Нарын».

«В настоящее время в Нарынской области оказывают бюджетный программный гемодиализ для больных с хронической почечной недостаточностью 5-й стадии три организации здравоохранения: отделение гемодиализа Нарынской объединенной областной больницы, частный медицинский центр ОсОО «Диапарк» в селе Ат-Баши и центр ОсОО «Вита-Мед Нарын» в Нарыне», — отметили в ФОМС.

В фонде добавили, что в настоящее время 1 тысяча 613 человек получают бюджетный программный гемодиализ в республике. «ФОМС профинансировал организациям здравоохранения 281 миллион 363 тысячи 900 сомов за 59 тысяч 865 проведенных сеансов», — подчеркнули в ведомстве.