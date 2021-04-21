14:04
USD 84.80
EUR 102.34
RUB 1.12
Общество

В Баткенской области готовится к запуску завод по переработке нефти

В Баткенской области готовится к запуску завод по переработке нефти. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве энергетики и промышленности.

По информации ведомства, в мае этого года в Лейлекском районе планируют открыть нефтеперерабатывающий мини-завод ОсОО «Сафар».

«В настоящее время завод проводит подготовительные работы для запуска производства. Подписан годовой договор с ОАО «Кыргызнефтегаз» на поставку сырой нефти объемом 10 тысяч тонн. В будущем ожидается, что завод будет модернизироваться и обновляться, что позволит еще больше увеличить количество перерабатываемого сырья. Проектная мощность составляет 50 тысяч тонн в год. Выпускаемая продукция — дизельное топливо, мазут. С запуском район будет обеспечен топливом, особенно аграрии. Помимо этого, работу получат более 40 человек», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190931/
просмотров: 660
Версия для печати
Материалы по теме
Гибель мужчины в резервуаре со смолой. МЧС уточнило, где это произошло
Депутаты намерены лично проверить месторождения приграничных территорий Баткена
Бизнесмен предложил построить в Таласской области нефтеперерабатывающий завод
Кража нефти в Ноокене. На подозреваемого оказали психологическое давление
В Ноокенском районе задержали подозреваемых в краже 37 тонн нефти
Казахстан не позволит Кыргызстану заниматься реэкспортом нефти
Выпускаемая в обращение на рынке ЕАЭС нефть должна иметь паспорт качества
Запрет на экспорт нефти. Куда уходят ГСМ из Кыргызстана
В 2018 году из России в Кыргызстан поставят порядка 450 тысяч тонн нефти
Налог за простаивание предприятий намерены ввести в Кыргызстане
Популярные новости
Вы&nbsp;готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос
Экс-депутат партии &laquo;Кыргызстан&raquo; стал заместителем главы ГКНБ Экс-депутат партии «Кыргызстан» стал заместителем главы ГКНБ
Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от&nbsp;коронавируса Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от коронавируса
Не&nbsp;слушайте! Иссык-кульский корень начал рекламировать лжелекарь Хашим Зайналиев Не слушайте! Иссык-кульский корень начал рекламировать лжелекарь Хашим Зайналиев
Бизнес
Новый O!Store отмечает открытие скидкой 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары Новый O!Store отмечает открытие скидкой 30 процентов на аксессуары
От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии. Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц От футбола до комедии. Телевидение для всех от 50 сомов в месяц
Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит новую газораспределительную станцию &laquo;Кант&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит новую газораспределительную станцию «Кант»
21 апреля, среда
14:00
Депутат требует от генпрокурора пересмотра уголовных дел Алмазбека Атамбаева Депутат требует от генпрокурора пересмотра уголовных де...
13:57
Для зараженных COVID-19 свободны 185 коек в медучреждениях Бишкека
13:56
Аконит в Кыргызстане исследовали на крысах. Эффекта ноль
13:50
Кыргызстан поднялся на три строчки в рейтинге свободы прессы — 2021
13:37
В Бишкеке жители микрорайона уже четыре года ждут, когда мэрия разобьет сквер