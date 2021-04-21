В Баткенской области готовится к запуску завод по переработке нефти. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве энергетики и промышленности.

По информации ведомства, в мае этого года в Лейлекском районе планируют открыть нефтеперерабатывающий мини-завод ОсОО «Сафар».

«В настоящее время завод проводит подготовительные работы для запуска производства. Подписан годовой договор с ОАО «Кыргызнефтегаз» на поставку сырой нефти объемом 10 тысяч тонн. В будущем ожидается, что завод будет модернизироваться и обновляться, что позволит еще больше увеличить количество перерабатываемого сырья. Проектная мощность составляет 50 тысяч тонн в год. Выпускаемая продукция — дизельное топливо, мазут. С запуском район будет обеспечен топливом, особенно аграрии. Помимо этого, работу получат более 40 человек», — рассказали в ведомстве.