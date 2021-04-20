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Общество

COVID-19. ТЦ «Азия Молл» оштрафован на 13 тысяч сомов

В торговом центре «Азия Молл» проведена внезапная проверка по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Об этом 24.kg сообщила санитарный врач ЦГСЭН Гульмира Баракова.

По ее словам, мероприятие проведено мобильной группой Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора совместно с сотрудниками Ленинского акимиата.

Проверялись наличие и запас масок, санитайзеров, средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, правил утилизации использованных масок.

По результатам проверки владельцы четырех бутиков оштрафованы на 3 тысяч сомов каждый, на администрацию торгового центра наложен штраф в 13 тысяч сомов.

«В ТЦ «Азия Молл» санитарно-эпидемиологический режим выполняется не в полном объеме. Посетители заходят в торговый центр и сразу снимают маски, заходят в бутики. Мы несколько раз выдавали санитарное предписание администрации. Внезапные проверки в торговых центрах продолжатся», — рассказала санитарный врач ЦГСЭН Гульмира Баракова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190867/
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