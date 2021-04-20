Юные музыканты из Кыргызстана стали призерами на международных конкурсах

Ученики музыкальной школы имени Петра Шубина завоевали главные призы на международных конкурсах в России и Казахстане. Об этом сообщили в Минкультуры.

По информации ведомства, в Санкт-Петербурге прошел международный конкурс юных музыкантов Little Mozart, где приняла участие ученица 3-го класса из Кыргызстана Агата Михайлова и завоевала второе место в номинации «Классическое фортепиано».

«Школа получила множество дипломов в Казахстане в городе Таразе, где прошел III международный конкурс детско-юношеского творчества Sounds of Asia. Маленькие музыканты в номинации «Инструментальное исполнительство» добились высоких результатов: диплом I степени получили Бермет Асамбаева (фортепиано) и Анна Горбунцова (фортепиано), диплом II степени — Аяна Бекенова (фортепиано) и Алена Тян (фортепиано), грамоту III степени Рамиль Кольцов (скрипка). Также в Алматы прошел I международный конкурс исполнителей — солистов New soloist в номинации «Фортепиано». Первое место заняла Сауле Осмоналиева, второе — Диана Куликова и Канышай Бейшембекова», — сообщили в ведомстве.