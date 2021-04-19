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Общество

Дорога Ош — Исфана построена в 1962 году. С тех пор ее не ремонтировали

Дорога Ош — Исфана построена в 1962 году, и с тех пор на ней не производился капитальный ремонт. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

В ведомстве ответили на жалобы жителей Ноокатского района на состояние трассы. С 30-го по 75-й километр дороги Ош — Исфана находится на балансе и обслуживается дорожно-эксплуатационным учреждением № 37 Минтранса.

«ДЭУ ежегодно за счет текущего производит ямочный ремонт, грейдеровку обочины дороги, а также ремонт и чистку водоотводных труб. Но из-за интенсивности проезда грузовых автомашин трасса подвергается деформации, особенно в осенне-зимний период. В прошлом году из-за сложной эпидемиологической ситуации были урезаны средства, предусмотренные республиканским бюджетом. В итоге проведен ямочный ремонт на 1,4 миллиона сомов. В этом году на эти цели планируется потратить 2,5 миллиона», — рассказали в министерстве.

С февраля текущего года на деформированные участки дороги уложено 460 тонн гравия.

При этом планируется полная реконструкция дороги в рамках проекта «Улучшение дорог международного значения». Реализация находится на личном контроле премьер-министра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190695/
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