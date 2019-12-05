Подрядчику по строительству дороги Ош — Баткен — Исфана платят за выполненные работы своевременно. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, со стороны ведомства как заказчика и доноров на сегодня нет задолженности. Но в Минтрансе рассказали, что генеральным подрядчиком проекта является турецкая компания «Алке Иншаат Санайи энд Тиджарет». «Чакыр Япы Санайиве Тижарет», на которую пожаловались сотрудники, — субподрядчик.

«По контракту подрядчик отвечает за действия или ошибки любого субподрядчика, его представителей или персонала, как за собственные. По трудовому законодательству Кыргызстана отсутствие средств не является основанием для невыплаты, в частности, заработной платы работникам, привлеченным подрядчиком и субподрядчиками. Мы потребовали от «Алке Иншаат Санайиве Тиджарет А.С.» принять срочные меры по погашению задолженностей по заработной плате, аренде дорожно-строительной техники и поставке материалов», — рассказали в Минтрансе.