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Общество

Минтранс: Долгов перед компанией, строящей дорогу Ош — Баткен — Исфана, нет

Подрядчику по строительству дороги Ош — Баткен — Исфана платят за выполненные работы своевременно. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, со стороны ведомства как заказчика и доноров на сегодня нет задолженности. Но в Минтрансе рассказали, что генеральным подрядчиком проекта является турецкая компания «Алке Иншаат Санайи энд Тиджарет». «Чакыр Япы Санайиве Тижарет», на которую пожаловались сотрудники, — субподрядчик.

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«По контракту подрядчик отвечает за действия или ошибки любого субподрядчика, его представителей или персонала, как за собственные. По трудовому законодательству Кыргызстана отсутствие средств не является основанием для невыплаты, в частности, заработной платы работникам, привлеченным подрядчиком и субподрядчиками. Мы потребовали от «Алке Иншаат Санайиве Тиджарет А.С.» принять срочные меры по погашению задолженностей по заработной плате, аренде дорожно-строительной техники и поставке материалов», — рассказали в Минтрансе.

По данным «Алке Иншаат Санайи энд Тиджарет», зарплату рабочим за сентябрь выплатили, за октябрь и ноябрь выплатят в ближайшее время.
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