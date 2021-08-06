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Сюжет: Противостояние на месторождениях

Митинг против разработки рудника. Сельчане обвиняют советника президента

Жители двух сел Лейлекского района Баткенской области продолжают митинг против разработки золоторудного месторождения Апрельское.

Сегодня с утра жители села Катран перекрыли дорогу Исфана — Ош. Они требуют освободить 11 жителей, которых накануне задержала милиция.

«Митинги против разработки месторождения проходят уже месяц. Люди пытаются донести до властей свое мнение. Как известно, месторождение находится вблизи реки, и поэтому люди обеспокоены экологической безопасностью региона. Нам нужна вода, а не химические сливы», — сообщили 24.kg местные жители.

По словам участников акции, за попыткой запустить работу на месторождении стоит советник президента Арзыбек Бурканов.

«Последнюю неделю идет давление на местных активистов. Например, местный депутат Сапарали Борубаев помещен под домашний арест. Еще 11 человек задержаны. На них оказывается давление, запугивают других активистов», — рассказали сельчане.

В селе Коргон тоже проходит митинг.

«С утра собираются люди. Прибыли из села Катран тоже. Все против разработки золоторудного месторождения», — сообщил 24.kg глава села Коргон Имаралы Наркулов.

Напомним, лицензию на разведку месторождения компания «Апрельское Эй Зет Ай» получила в 2012 году сроком на 10 лет. Тогда из-за протестов местных жителей работа была приостановлена.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203307/
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