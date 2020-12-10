Госэкотехинспекция выявила ряд нарушений при плановой проверке управления автомобильной дороги Ош — Баткен — Исфана. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

«Были выявлены нарушения технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», технического регламента «О безопасности сельскохозяйственных, лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним», Закона «Об автомобильном транспорте» и Кодекса о нарушениях. На основании вышеизложенного было выдано три предписания», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что для исправления нарушений дано 30 дней.