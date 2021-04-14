Премьера в Оперном. В театре проходят генеральные репетиции спектакля «Ак-Мөөр»

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоится премьера спектакля «Ак-Мөөр». Журналисту 24.kg удалось побывать на генеральной репетиции оперы-дастана.

«Ак-Мөөр» — история о трагической истории любви красавицы Ак-Мөөр и простого джигита Болота.

Впервые произведение было поставлено на сцене Кыргызского театра оперы и балета в 1993 году молодым режиссером Искендером Сартбаевым. Спектакль завоевал успех, получил высокую оценку критиков, но в 2002-м сошел со сцены из-за изношенности декораций и костюмов.

Спектакль на кыргызском языке, но благодаря прекрасной музыке Жумакадыра Каниметова, меняющемуся от сцены к сцене свету, игре актеров, забываешь об этом и начинаешь понимать настроение и смысл без слов.

Актеры на сцене с микрофонами, но они только для разговорных монологов и диалогов, которые занимают большое место в действии.

Главные партии в спектакле исполняют Айзирек Момунова (Ак-Мөөр), заслуженный артист КР Тилек Найманбаев (Болот), заслуженный артист КР Кайымбек Кускаков (Жантай-хан), заслуженная артистка КР Гульнур Ниязбаева (Кулуйпа), Салима Маматова (Ажал), Бактыгуль Бокоева (Бугу-эне), Мурат Дербишалиев (Жарчы), Анипа Ибраева (Жаштык).

Увидеть спектакль в новых декорациях и с обновленными костюмами можно будет уже 17 апреля.