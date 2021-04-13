В Бишкеке на пересечении улиц Фучика и Рыскулова установили новую остановку. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сотрудники муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» улучшают дорожную инфраструктуру.

«По всему городу началась работа по покраске ограждений и дорожных бордюров. Сейчас приводят в порядок бордюры по улице Байтика Баатыра от проспекта Чуй до улицы Токомбаева. Вчера завершены работы по проспекту Айтматова/Манаса от улицы Семетей до проспекта Жибек Жолу», — отметили в мэрии.

Кроме того, Бишкекасфальтсервис продолжает капитальный и ямочный ремонт. В мэрии добавили, что обращения (фото и видео) по работе муниципального предприятия можно отправлять на WhatsApp 0550888162.