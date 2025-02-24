На ужасное состояние улиц возле школы № 49 в Бишкеке жалуются жители

Жители Бишкека жалуются на ужасное состояние улиц 9 Января и Власова, большие ямы и лужи затрудняют передвижение. Об этом они сообщили 24.kg.

На этих улицах находится школа № 49 имени А.Толубаева.

«Каждый день сотни людей, включая школьников, вынуждены идти по этой разрухе, рискуя поскользнуться, промокнуть и испачкаться. Мамы с колясками, пенсионеры, дети — все страдают от отсутствия нормального дорожного покрытия. Проблема существует много лет, но меры не принимают», — сообщил читатель.

Жители просят мэрию столицы и МП «Бишкекасфальтсервис» включить ремонт дорог на улицах 9 Января и Власова в план работ как можно скорее.