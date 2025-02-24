20:27
USD 87.45
EUR 91.64
RUB 0.98
Общество

На ужасное состояние улиц возле школы № 49 в Бишкеке жалуются жители

Жители Бишкека жалуются на ужасное состояние улиц 9 Января и Власова, большие ямы и лужи затрудняют передвижение. Об этом они сообщили 24.kg.

На этих улицах находится школа № 49 имени А.Толубаева.

«Каждый день сотни людей, включая школьников, вынуждены идти по этой разрухе, рискуя поскользнуться, промокнуть и испачкаться. Мамы с колясками, пенсионеры, дети — все страдают от отсутствия нормального дорожного покрытия. Проблема существует много лет, но меры не принимают», — сообщил читатель.

Жители просят мэрию столицы и МП «Бишкекасфальтсервис» включить ремонт дорог на улицах 9 Января и Власова в план работ как можно скорее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320860/
просмотров: 349
Версия для печати
Материалы по теме
В трех жилмассивах Бишкека не будет воды
Какие земли водного фонда переданы мэрии Бишкека в безвозмездное пользование?
На ужасное состояние улицы Карабалтинской в Бишкеке жалуются жители
«Бишкексвет» намерен каждую неделю освещать по одной улице
В жилмассиве «Ак-Босого» в Бишкеке 25 февраля отключат воду
В Бишкеке за год зафиксировали 466 случаев правонарушений в отношении детей
В мэрии новый директор департамента городского хозяйства
Укрепление связей между регионами. В Бишкеке прошел турнир по футзалу
«Бишкекзеленстрой» советует сажать лиственные деревья для очищения воздуха
В двух жилмассивах Бишкека отключат воду
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Когда в&nbsp;Бишкеке похолодает, сообщили синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 февраля Когда в Бишкеке похолодает, сообщили синоптики. Прогноз погоды на 24-26 февраля
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Новый Земельный кодекс. В&nbsp;центре Бишкека собирают подписи против Новый Земельный кодекс. В центре Бишкека собирают подписи против
Бизнес
До&nbsp;ПЛАС-форума Digital Kyrgyzstan осталось три дня. Успейте зарегистрироваться До ПЛАС-форума Digital Kyrgyzstan осталось три дня. Успейте зарегистрироваться
Депозит &laquo;Бай Бол+&raquo;. Как сохранить и&nbsp;приумножить деньги в&nbsp;2025&nbsp;году? Депозит «Бай Бол+». Как сохранить и приумножить деньги в 2025 году?
N&nbsp;Group запускает первый в&nbsp;ЦА проект сервисных апартаментов под брендом Wyndham N Group запускает первый в ЦА проект сервисных апартаментов под брендом Wyndham
Как получить гражданство Кыргызстана: способы и&nbsp;условия для россиян Как получить гражданство Кыргызстана: способы и условия для россиян
24 февраля, понедельник
20:22
В Казахстане хотят запретить застройщикам продажу жилья за наличный расчет В Казахстане хотят запретить застройщикам продажу жилья...
20:07
Президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана проведут трехсторонний саммит
19:46
Состоится премьера фильма «Женижок» о легендарном акыне и его великой любви
19:24
На ужасное состояние улиц возле школы № 49 в Бишкеке жалуются жители
19:18
Дело Самата Матцакова. Суд освободил адвоката под подписку о невыезде