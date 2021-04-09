Строительство инфекционных больниц в Нарыне и Оше возобновят на следующей неделе. Об этом 24.kg сообщил заместитель директора департамента жилищно-гражданского строительства Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Жумабай Каримжанов.

По его словам, накануне правительство решило вопрос дофинансирования работ.

«Фонду социального партнерства по развитию регионов, который оплачивал работы, поручено профинансировать завершение строительства. Ожидаем, что в понедельник деньги поступят, сейчас заключаем договоры», — сказал Жумабай Каримжанов.

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Он добавил, что в южной столице здание построено. «Там уже красная зона работает, остались наружные коммуникации, благоустройство, построить резервуар, поставить трансформаторную подстанцию. В Нарыне остаются и наружные, и внутренние работы», — отметил замдиректора департамента.

Напомним, строительство экспериментальной быстровозводимой инфекционной больницы в Оше на 100 койко-мест началось 28 июля прошлого года. Объект из быстровозводимых конструкций планировали сдать в эксплуатацию в октябре 2020-го. В Нарыне строительство больницы на 70 койко-мест для лечения инфекционных заболеваний начали 4 августа 2020 года. Предполагалось, что это будет одноэтажное здание в виде легкой конструкции с учетом погодных и климатических условий Нарына.

Так как оба объекта экспериментальные, то проекты разрабатывали параллельно со строительством. Поэтому итоговая сметная стоимость не была определена. Фонд социального партнерства по развитию регионов полностью оплатил счета по предварительным расчетам. Но объекты оказались дороже, чем планировалось изначально. Пока решался вопрос дальнейшего финансирования, строительные работы приостанавливались.