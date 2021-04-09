14:13
USD 84.80
EUR 100.73
RUB 1.10
Общество

С 12 апреля «Северэлектро» начнет отключать свет госучреждениям за долги

С 12 апреля ОАО «Северэлектро» начнет отключать электричество госучреждениям за долги. Об этом сообщили в компании.

По ее данным, в рамках подготовки энергооборудования и сетей к успешному прохождению осенне-зимнего периода ОАО «Северэлектро» проводит ремонтные работы. Основная часть от сбора платежей идет на ремонт электрооборудования.

На 1 апреля дебиторская задолженность абонентов за электроэнергию составила 703,4 миллиона сомов.

В компании предоставили список государственных учреждений Бишкека, Чуйской и Таласской областей, которые накопили большие долги перед ОАО «Северэлектро».

Среди должников больницы, детские дома, спортивные, военные учреждения, университеты, музеи и так далее.

«Во избежание отключения электроснабжения ОАО «Северэлектро» призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию своевременно, так как с 12 апреля акционерное общество приступит к поэтапному ограничению подачи электроэнергии», — заключили в компании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189362/
просмотров: 331
Версия для печати
Материалы по теме
9 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
8 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
6 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
5 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
2 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
В Историческом музее тоже отключили свет за долги
1 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
31 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
30 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Передумали. Школы Бишкека вернутся к&nbsp;прежнему режиму обучения Передумали. Школы Бишкека вернутся к прежнему режиму обучения
COVID-19&nbsp;в Бишкеке. Все дети вновь переведены на&nbsp;обучение в&nbsp;режиме онлайн COVID-19 в Бишкеке. Все дети вновь переведены на обучение в режиме онлайн
Стоит&nbsp;ли снижать штрафы за&nbsp;нарушение Правил дорожного движения? Опрос Стоит ли снижать штрафы за нарушение Правил дорожного движения? Опрос
Граждан старше 55&nbsp;лет просят без необходимости не&nbsp;выходить из&nbsp;дома Граждан старше 55 лет просят без необходимости не выходить из дома
Бизнес
ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в&nbsp;Бишкеке ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в Бишкеке
Как стать примером для других и&nbsp;быть здоровым Как стать примером для других и быть здоровым
Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты
&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; организовал в&nbsp;Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к&nbsp;сервису «Яндекс Go» организовал в Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к сервису
9 апреля, пятница
14:08
Эльмир Досалиев: Партия «Эмгек» обеспечит безопасность горожан Эльмир Досалиев: Партия «Эмгек» обеспечит безопасность...
14:00
Местные выборы. Почти половина кандидатов в депутаты — безработные
13:57
Референдум. ЦИК издала проект Конституции шрифтом Брайля
13:51
Михаил Халитов избран председателем совета директоров Госипотечной компании
13:49
Единственный в Кыргызстане аппарат лучевой терапии «Бабатрон» вышел из строя