С 12 апреля «Северэлектро» начнет отключать свет госучреждениям за долги

С 12 апреля ОАО «Северэлектро» начнет отключать электричество госучреждениям за долги. Об этом сообщили в компании.

По ее данным, в рамках подготовки энергооборудования и сетей к успешному прохождению осенне-зимнего периода ОАО «Северэлектро» проводит ремонтные работы. Основная часть от сбора платежей идет на ремонт электрооборудования.

На 1 апреля дебиторская задолженность абонентов за электроэнергию составила 703,4 миллиона сомов.

В компании предоставили список государственных учреждений Бишкека, Чуйской и Таласской областей, которые накопили большие долги перед ОАО «Северэлектро».

Среди должников больницы, детские дома, спортивные, военные учреждения, университеты, музеи и так далее.

«Во избежание отключения электроснабжения ОАО «Северэлектро» призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию своевременно, так как с 12 апреля акционерное общество приступит к поэтапному ограничению подачи электроэнергии», — заключили в компании.