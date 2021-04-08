16:52
USD 84.79
EUR 100.18
RUB 1.11
Общество

Мэрия: Демонтаж павильонов в 6-м микрорайоне Бишкека согласован с владельцами

Договоры аренды с владельцами торговых точек в 6-м микрорайоне расторгли единогласно. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, комиссия в составе муниципальной администрации Октябрьского района, УЗС, Бишкекглавархитектуры, «Тазалыка» и Бишкекзеленхоза освобождает муниципальную землю для строительства сквера.

В муниципалитете утверждают, что владельцев торговых точек заранее известили о сносе объектов.

Уже демонтировали два объекта облегченного типа (павильона), планируется демонтировать еще три.

Ранее в 6-м микрорайоне Бишкека прошел митинг торговцев против сноса павильонов, в которых они работают. По словам предпринимателей, городская власть планирует разбить сквер на пересечении улиц Юнусалиева и Сухэ Батора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189240/
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
Демонтаж павильонов в 6-м микрорайоне Бишкека. Торговцы вышли на митинг
Новая зеленая зона появится в микрорайоне № 6 Бишкека
В Бишкеке благоустроят зеленую зону для отдыха горожан в микрорайоне № 11
Кафе заняло часть тротуара в Бишкеке. Хозяин «Бублика» снес летнюю площадку
Бишкек очищают от незаконной рекламы и заборов
Кафе, точку быстрого питания и павильон демонтировали в Бишкеке
Gergert Sport нанес ущерб бюджету в 21 миллион сомов. Но магазин скоро откроют
Владельцев Gergert Sport подозревают в уклонении от уплаты таможенных платежей
Финансовая полиция опечатала магазин Gergert Sport
В городе Ош только на одной улице демонтировали более 300 незаконных объектов
Популярные новости
Передумали. Школы Бишкека вернутся к&nbsp;прежнему режиму обучения Передумали. Школы Бишкека вернутся к прежнему режиму обучения
Стоит&nbsp;ли снижать штрафы за&nbsp;нарушение Правил дорожного движения? Опрос Стоит ли снижать штрафы за нарушение Правил дорожного движения? Опрос
COVID-19&nbsp;в Бишкеке. Все дети вновь переведены на&nbsp;обучение в&nbsp;режиме онлайн COVID-19 в Бишкеке. Все дети вновь переведены на обучение в режиме онлайн
Граждан старше 55&nbsp;лет просят без необходимости не&nbsp;выходить из&nbsp;дома Граждан старше 55 лет просят без необходимости не выходить из дома
Бизнес
Как стать примером для других и&nbsp;быть здоровым Как стать примером для других и быть здоровым
Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты
&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; организовал в&nbsp;Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к&nbsp;сервису «Яндекс Go» организовал в Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к сервису
Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения
8 апреля, четверг
16:44
Мэрия: Демонтаж павильонов в 6-м микрорайоне Бишкека согласован с владельцами Мэрия: Демонтаж павильонов в 6-м микрорайоне Бишкека со...
16:42
Убийство Айзады Канатбековой. Задержан еще один соучастник похищения девушки
16:39
Трижды судим. В ГУВД Бишкека уточнили информацию об убийце Айзады Канатбековой
16:34
Как стать примером для других и быть здоровым
16:32
В Алайском районе в результате пожара погиб 56-летний мужчина