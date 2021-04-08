Мэрия: Демонтаж павильонов в 6-м микрорайоне Бишкека согласован с владельцами

Договоры аренды с владельцами торговых точек в 6-м микрорайоне расторгли единогласно. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, комиссия в составе муниципальной администрации Октябрьского района, УЗС, Бишкекглавархитектуры, «Тазалыка» и Бишкекзеленхоза освобождает муниципальную землю для строительства сквера.

В муниципалитете утверждают, что владельцев торговых точек заранее известили о сносе объектов.

Уже демонтировали два объекта облегченного типа (павильона), планируется демонтировать еще три.

Ранее в 6-м микрорайоне Бишкека прошел митинг торговцев против сноса павильонов, в которых они работают. По словам предпринимателей, городская власть планирует разбить сквер на пересечении улиц Юнусалиева и Сухэ Батора.