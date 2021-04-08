Мэрия борется с незаконной парковкой вдоль дорог. Высаживает кустарник

Вдоль улицы Токомбаева от улицы Сухэ Батора до Нуркамал Жетикашкаевой автомобилисты систематично организовывают стихийную парковку, оставляют машины прямо на зеленой зоне. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, для безопасности горожан, улучшения облика столицы сотрудники муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» провели работы по понижению земли, посеяли газон и посадили живую изгородь.

«Высажено уже около 3 тысяч штук свидины, в общем планируется высадить около 10 тысяч штук живой изгороди вдоль улицы Токомбаева», — отметили в муниципалитете.