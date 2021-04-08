Наденьте маски. В общественном транспорте Бишкека проходят рейды

Сотрудники мэрии Бишкека проводят рейды по соблюдению санитарных норм в общественном транспорте. Видео опубликовано на официальной странице муниципалитета в Facebook.

Инспекторы просят пассажиров троллейбусов надевать маски и отнестись к этому с пониманием.

Ранее первый вице-премьер-министр Артем Новиков рекомендовал мэрии столицы усилить работу по обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в общественных местах, общественном транспорте, на торговых площадках, в культурно-развлекательных заведениях и точках общественного питания.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 89 тысяч 438 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.