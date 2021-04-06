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Общество

В Бишкеке благоустроят зеленую зону для отдыха горожан в микрорайоне № 11

В Бишкеке благоустроят зону отдыха в микрорайоне № 11. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, накануне первый вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев, глава Октябрьского района Данияр Арпачиев совместно с городскими службами и архитекторами выехали на место.

«Новая зона отдыха запланирована на пересечении улиц Куттубаева и Айтиева в микрорайоне № 11. Департаменту городского хозяйства поручено составить дефектный акт и смету. В зоне отдыха установят лампы ночного освещения, скамейки и урны, а также восстановят ирригационные лотки и тротуары», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188985/
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