В Бишкеке благоустроят зеленую зону для отдыха горожан в микрорайоне № 11

В Бишкеке благоустроят зону отдыха в микрорайоне № 11. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, накануне первый вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев, глава Октябрьского района Данияр Арпачиев совместно с городскими службами и архитекторами выехали на место.

«Новая зона отдыха запланирована на пересечении улиц Куттубаева и Айтиева в микрорайоне № 11. Департаменту городского хозяйства поручено составить дефектный акт и смету. В зоне отдыха установят лампы ночного освещения, скамейки и урны, а также восстановят ирригационные лотки и тротуары», — отметили в мэрии.