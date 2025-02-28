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Общество

«Бишкекзеленстрой» планирует обустроить восемь скверов на 20 гектарах

«Бишкекзеленстрой» в 2025 году планирует обустроить восемь скверов на 20 гектарах. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил агроном муниципального предприятия Жаныбек Жумалиев.

По его словам, «теперь в городе будет по-настоящему зелено».

Жаныбек Жумалиев уточнил, что в Ленинском районе столицы планируется обновить три сквера, один из которых находится в селе Орок (теперь входит в состав Бишкека).

В Октябрьском и Первомайском районах будет еще два новых сквера, а в Свердловском — один.

«Бишкекзеленстрой» обновит тротуары, систему ирригации, освещение, установит урны, скамейки и частично заменит зеленые насаждения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321330/
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