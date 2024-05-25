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Общество

В Бишкеке благоустраивают сквер имени Дзержинского

В Бишкеке благоустраивают сквер имени Дзержинского.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, по инициативе Министерства внутренних дел муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» трудится над созданием нового сквера на пересечении улиц Фрунзе и Тыныстанова.

В настоящее время проводятся работы по благоустройству территории, после которых для горожан будет открыт новый благоустроенный сквер имени Феликса Дзержинского.

В муниципалитете отметили, что в новом сквере провели работы по понижению и устройству газона, сносу старых аварийных деревьев, полной и повсеместной очистке ирригационных сетей и корчеванию пней, вывозу твердо-бытового и строительного мусора.

Ранее со стороны МВД в сквере посадили сосны. Также на территории предусмотрено создание новых клумб и посадка однолетних цветов.

Кроме того, ведутся работы по установке и монтажу автоматической поливной системы.

Ранее в МВД предоставили эскизы нового сквера. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294982/
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