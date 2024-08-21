Лесопосадку возле Северного кладбища превращают в парковку

В лесопосадке по улице Кожевенной, с южной стороны Северного кладбища организовывают парковку. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Идет засыпка грунта, при этом нет объявлений или информационных стендов. Наверное, очередное самоуправство», — отметил он.

Читатель добавил, что ранее в мэрии сообщили, что при сдаче земель в аренду не должно меняться их функциональное назначение. «В то же время парк возле кладбища готовят под парковку», — написал он.

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